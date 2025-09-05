Augimo tendencija išlieka: per mėnesį – beveik pusantro tūkstančio elektromobilių

Šią liepą buvo įregistruotas 1 651 lengvasis keleivinis elektromobilis. Dabar šios kategorijos elektromobiliai sudaro 2,1 proc. viso Lietuvos lengvųjų keleivinių automobilių parko, o vien tik grynųjų elektromobilių dalis didesnė nei 1,1 procento.
Taip pat per rugpjūtį šalyje įregistruoti 45 krovininiai lengvieji elektromobiliai, kurių per liepą buvo įregistruoti 53. Rugpjūtį, lyginant su liepos mėnesiu, sumažėjo tiek naujų, tiek ir naudotų automobilių registracija, be to, sumažėjo įregistruotų naujų benzininių, bet padaugėjo naujų dyzelinių automobilių.
2025 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos kelių transporto priemonių parko registre iš viso buvo 37 753 keleiviniai lengvieji elektromobiliai (M1 kategorija) ir 710 krovininių lengvųjų elektromobilių (N1 kategorija).
Iš jų lengvųjų keleivinių grynųjų elektromobilių – 20 119 ir įkraunamų hibridų – 17 634, o krovininių lengvųjų grynųjų elektromobilių – 698 ir iš išorės įkraunamų hibridų – 12.
Nuo šių metų pradžios lengvųjų elektromobilių parke abiejų kategorijų lengvųjų elektromobilių skaičius padidėjo 9 651, o per 12 mėnesių padaugėjo 13 393 lengvaisiais elektriniais automobiliais.
Keleivinių lengvųjų automobilių parke per aštuonis mėnesius nuo šių metų pradžios labiausiai išaugo hibridinių transporto priemonių skaičius – jų padaugėjo 18 034 automobiliais, o per dvylika mėnesių padaugėjo 25 405 automobiliais. Rugsėjo 1-ąją hibridinių transporto priemonių (HEV, išskyrus iš išorės įkraunamus hibridus) parke buvo 106 073 tokie automobiliai, arba 5,9 proc., benzininių – 406 477, arba 22,4 proc., dyzelinių – 1 158 495 automobiliai, arba 63,9 proc. viso šio parko.
Per rugpjūčio mėnesį įkraunamų hibridų įregistruota daugiau nei grynųjų elektromobilių, o 45,7 proc. naujų lengvųjų automobilių, parduotų rugpjūtį, sudarė hibridiniai. Per mėnesį įregistruoti 1 707 nauji HEV automobiliai (liepą – 1 707).
Krovininių lengvųjų transporto priemonių parke rugsėjo 1-ąją elektrinių automobilių buvo iš viso 710, arba 0,86 proc., o dyzelinės transporto priemonės sudarė 95,5 proc. šio tipo automobilių parko.
Naujų automobilių dalis rugpjūtį siekė 19,2 proc. nuo visų per mėnesį įregistruotų lengvųjų keleivinių transporto priemonių (liepą – 19,3 proc.).
Nauji elektriniai automobiliai rugpjūtį užėmė 17,2 proc. šios pardavimų rinkos – jų įregistruota 548 (liepą atitinkamai – 21,1 proc., arba 755 elektromobiliai).
Rugpjūčio mėnesį sumažėjo benzinu varomų keleivinių automobilių užimama rinkos dalis – nauji benzininiai automobiliai užėmė 15,6 proc. (liepą buvo 20,8 proc.) rinkos, bet išaugo naujų dyzelinių automobilių pardavimai iki 15,6 proc. (liepą buvo 9,3 proc.) naujų automobilių rinkos.
Naudoti elektriniai automobiliai rugpjūtį įregistruoti 879 – sudarė 6,6 proc. naudotų automobilių rinkos. Dyzelinių transporto priemonių įregistruota 7 950, arba 59,2 proc. visų per mėnesį parduotų ir įregistruotų naudotų lengvųjų automobilių, taip pat įregistruoti 2 996 naudoti benzininiai lengvieji automobiliai, arba 22,3 proc. šios rinkos.
Naudotų lengvųjų krovininių automobilių parduoti ir įregistruoti 6, tai sudarė 0,9 proc. (liepą – 0,9 proc.) šios rinkos.