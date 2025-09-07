Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoRinka

Ką tik pirko iš čekų, o dabar palieka už borto: naujais troleibusais Vilnių aprūpins kiti

2025 m. rugsėjo 7 d. 18:54
Lrytas Premium nariams
Savivaldybė pasirašė sutartį su Lenkijos viešojo transporto priemonių gamintoju „Solaris“ dėl 73 naujų troleibusų įsigijimo, čekus palikdama už borto. Nejaugi Vilniui neįtiko nauji „Škoda“?
Daugiau nuotraukų (2)
Viešasis transportasVilniusTroleibusai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.