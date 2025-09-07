Orai
2025 m. rugsėjo 7 d. 18:54
Ką tik pirko iš čekų, o dabar palieka už borto: naujais troleibusais Vilnių aprūpins kiti
2025 m. rugsėjo 7 d. 18:54
Savivaldybė pasirašė sutartį su Lenkijos viešojo transporto priemonių gamintoju „Solaris“ dėl 73 naujų troleibusų įsigijimo, čekus palikdama už borto. Nejaugi Vilniui neįtiko nauji „Škoda“?
Viešasis transportas
Vilnius
Troleibusai
