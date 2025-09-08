„Škoda Octavia“ nuvažiavo milijoną kilometrų: atskleidė, kur slypi ilgaamžiškumo paslaptis

Vyras pasakojo, kad daugiausia automobiliu naudojosi vykdamas į savo avių fermą, taip pat ilgesnėms kelionėms po salą.
„Aplankiau daug vietų Islandijoje ir turiu gražių prisiminimų apie šias keliones. Ilgiausia mano kelionė su „Octavia“ buvo apie tūkstantį kilometrų, kai lankiausi Vakarų fjorduose. Tikrai rekomenduoju sustoti prie Dýndi krioklio“, – sakė jis.
Delfi.lv rašė, kad islandas pats šį automobilį pradėjo vairuoti dar 2007 m., nors jo žmona mašiną naudojo dar nuo 2003-ųjų.
„Prieš tai turėjau įvairių automobilių, bet nė vienas iš jų nebuvo toks ekonomiškas ir patikimas. Vėliau pradėjau naudoti „Octavia“, kaip savo darbo automobilį – ir tik tada supratau, koks tai nuostabus automobilis“, – sakė islandų ūkininkas.
„Reguliari mašinos priežiūra yra būtina. Reikia stebėti tokius dalykus, kaip amortizatoriai, radiatoriai ir stabdžiai. Taip pat svarbus vairavimo stilius – aš visada stengiuose neperkrauti variklio. Niekada neviršijau 3000 apsisukimų per minutę. Be to, naudoju tik aukštos kokybės alyvą ir keičiu ją maždaug kas 30 000 kilometrų“, – patirtimi dalijosi jis.
Nepaisant atsargaus elgesio reikia suprasti, kad „Octavia“ turėjo ištverti atšiaurias Islandijos klimato sąlygas ir kasdienius savininko profesijos išbandymus. Rašoma, kad mašina net buvo naudojama vežti avims.
Taigi, kas atsitiko, kai buvo įveiktas milijono kilometrų ruožas? Prietaisų skydelyje išsirikiavo šeši devynetai. Odometras tiesiog nebuvo pritaikytas septynių skaitmenų skaičiams.
Šiuo metu šeimininkas jau važinėja nauju „Škoda Octavia“.
Škoda OctaviaAutomobilisIslandija
