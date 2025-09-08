Vilniuje atidarys naują „Regitros“ padalinį: skelbia, kur priims lankytojus

Nuomos sutartis dėl patalpų jau pasirašyta, o šiuo metu formuojama komanda – ieškomi nauji egzaminuotojai bei kiti specialistai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Augant sostinei didėja ir mūsų atsakomybė už paslaugų prieinamumą – todėl plečiame infrastruktūrą ten, kur jos labiausiai reikia. Naujas padalinys leis ne tik gerokai sumažinti eiles esamuose padaliniuose, bet ir pagerins bendrą paslaugų kokybę gyventojams“, – sako laikinasis „Regitros“ generalinis direktorius Rytis Polikauskas.
Šiuo metu Vilniuje veikia du „Regitros“ padaliniai – Lentvario gatvėje ir Senajame Ukmergės plente.
Ieško egzaminuotojų
Naujajame padalinyje darbą pradės ir nauji egzaminuotojai – šiuo metu „Regitra“ vykdo jų atranką. Pretendentai turi būti ne jaunesni kaip 23 metų, turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį arba jam prilygintiną išsilavinimą, ne mažesnę kaip trejų metų B kategorijos transporto priemonių vairavimo patirtį. Taip pat svarbu būti nepriekaištingos reputacijos, neturėti atimtos teisės vairuoti per pastaruosius trejus metus ir mokėti bent vieną užsienio kalbą.
„Tikimės, kad dalis darbuotojų persikels iš kitų padalinių, tačiau labai svarbus ir naujų kolegų indėlis. Egzaminuotojų paruošimas užima nemažai laiko, tad atranką pradedame jau dabar. Kandidatams bus skiriamas didelis dėmesys, įvairūs mokymai, kad prieš pradedant egzaminuoti vairuotojus jie sukauptų reikiamos patirties ir žinių“, – pabrėžia R.Polikauskas.
Atsinaujinęs autoparkas
„Regitra“ atnaujino dalį savo transporto priemonių autoparko. „Peugeot“ automobiliai buvo pakeisti naujesniais, technologiškai pažangesniais modeliais – „Škoda“ bei „Volkswagen Golf“.