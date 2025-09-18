Kur dažniausiai nukenčia lietuvių vairuotojai užsienyje: draudikai atskleidė žalų žemėlapį

„Lietuvos draudimo“ registruojami žalų duomenys rodo, kad per aštuonis šių metų mėnesius buvo gauti 1250 kreipiniai dėl žalų, kurias užsienyje patyrė Lietuvoje registruoti lengvieji automobiliai. Giedrius Petrikas, „Lietuvos draudimo“ transporto žalų skyriaus vadovas, pabrėžia, kad plečiasi ir žalų geografija, nes šalies vairuotojai pasiekia vis atokesnes Europos vietas.
„Lenkija, Vokietija ir Latvija yra tos šalys, kuriose fiksuojama didžiausia dalis užsienyje patiriamų žalų, nes į jas automobiliu šalies vairuotojai vyksta dažniausiai. Į Ispaniją, Prancūziją, Italiją ir Nyderlandus gyventojai iš Lietuvos taip pat keliauja ne taip retai. Tačiau po pandemijos pilnai atsistačius turizmo srautams ir darbdaviams suteikiant galimybes dirbti iš bet kurios pasaulio vietos, tai matome ir žalų žemėlapyje: per pastaruosius trejus metus jame atsidūrė ir Tenerifė bei Saremos sala Estijoje“, – sako G. Petrikas.
Pasak eksperto, šiais metais pirmą kartą lietuvių automobilių žalos fiksuotos ir Kretoje bei Maltoje – lietuviai automobiliais pasiekė ir šias salas.
Dažniausios vairuotojų bėdos užsienyje
„Lietuvos draudimo“ duomenys rodo, kad vienareikšmiai dažniausios užsienyje patiriamos automobilių žalos yra sukeltos eismo įvykiuose – tokių žalų dalis sudaro daugiau nei 90 proc. visų transporto priemonių žalų užsienio šalyse.
„Vien per pirmus aštuonis šių metų mėnesius į avarijas užsienyje patekusių mūsų šalyje registruotų automobilių buvo užfiksuota 1158. Tokiose situacijose draudimo bendrovė pasirūpina klientų transportavimu iš įvykio vietos ir kita būtina pagalba. Laimei, žvelgiant į tą patį laikotarpį dvejais ankstesniais metais, stebime užsienyje patiriamų autoavarijų mažėjimo tendenciją“, − sako G. Petrikas.
Ekspertas priduria, kad kitos žalos, su kuriomis susiduria keliautojai automobiliu iš Lietuvos, būna nuostoliai dėl trečiųjų šalių nusikalstamos veikos. Šiemet jau užfiksuota arti 50 šiai kategorijai priskiriamų žalų, kai praėjusiais metais per tą patį laikotarpį jų buvo registruota dešimčia atvejų mažiau.
„Keliaujantys nuosavu automobiliu nukenčia ir nuo stichinių nelaimių bei vagysčių. Šiais metais tiek dėl gamtos jėgų, tiek dėl vagysčių užfiksuota apie porą dešimčių žalų. Panašiai kaip ir Lietuvoje, paklausiausi tarp ilgapirščių užsienyje yra „Mercedes-Benz“, „BMW“, „Audi“, „Volkswagen“ gamintojų automobiliai ir įvairios jų detalės“, − komentuoja G. Petrikas.
Kaip rodo „Lietuvos draudimo“ duomenys, didžiausia šiais metais žalos suma eismo įvykių nuostoliams padengti siekė 39 tūkst. eurų. Per ankstesnių metų tą patį laikotarpį maksimalios sumos buvo dar aukštesnės: 2024 m. didžiausia patirta automobilio žala užsienyje sudarė 55 tūkst. eurų, o 2023 m. – 61 tūkst. eurų.
Vis tik vidutinė atlyginamos žalos suma per pastarųjų trejų metų laikotarpį svyruoja apie 2,6 tūkst. eurų, rodo bendrovės duomenys.
Kaip elgtis, kai užsienyje prireikia pagalbos
Pasak eksperto, prieš leidžiantis į kelionę verta pasidomėti, ar turimas savanoriškas kasko draudimas užtikrina techninę pagalbą kelyje už Lietuvos ribų ir kokiomis sąlygomis ji teikiama.
„Nutikus incidentui apie patirtą eismo įvykį ar vagystę pirmiausia būtina pranešti savo draudikui Lietuvoje. Jo atstovai detaliai papasakos, kokių tolimesnių veiksmų reikia imtis ir susisieks su savo partneriais, teikiančiais techninę pagalbą konkrečioje užsienio šalyje“, – sako G. Petrikas.
Ekspertas pabrėžia, kad svarbu iš anksto pasidomėti, kokiais kontaktais reikėtų kreiptis pagalbos, jei jos netikėtai prireiktų vairuojant užsienyje. Mat numeris, kuris nurodytas skambinti iš kitų šalių, gali skirtis nuo to, kuriuo reikia kreiptis esant Lietuvoje. Stresinėje situacijoje bus paprasčiau, jei kontaktų nereikės ieškoti internete ir jie bus po ranka.
„Kalbant apie konkrečias naudas ir pagalbas vairuojant užsienyje, galima paminėti, kad, pavyzdžiui, kasko draudimą turintiems mūsų klientams užsienyje yra užtikrinama visapusė techninė pagalba visą parą. Tai yra, nemokamas degalų pristatymas, automobilio transportavimas, rato pakeitimas, automobilio užvedimas išsikrovus akumuliatoriui, avarinis durų atrakinimas pagalba užklimpus, taip pat ir nakvynė viešbutyje ar pakaitinis automobilis kelionės pratęsimui“, − komentuoja G. Petrikas
Patarimai keliaujantiems užsienyje nuosavu automobiliu
- Saugumo sumetimais automobilio salone nepalikite asmeninių daiktų, ypač jei juos galima matyti pro langą. Krepšiai, rankinės, kuprinės atkreipia ilgapirščių dėmesį, ir vagystės iš automobilio salono įvykdomos žaibiškai.
- Automobilio neparkuokite atokiose, tamsiose, apleistose vietose. Kuo automobilis paliekamas atokiau, tuo vagims gali kilti didesnė pagunda jį apšvarinti. Iš savo turimų duomenų pastebime, kad dažniausiai iš automobilių pavagiami raktai, automobilio numeriai, veidrodėliai, žibintai, asmeniniai daiktai.
- Atsargiai vertinkite pakelėse stabdančių žmonių gestus, pavyzdžiui, rodančius apie prakiurusią padangą. Kartais nutinka taip, kad automobilio savininkai tokio sustojimo metu būna apvogti. Dėl to reikėtų atidžiai įvertinti, kas tie asmenys, prašantys pagalbos, kokia tai vietovė. Geriausia sustoti tik degalinėje ar kitoje vietoje, kur yra daugiau žmonių.
- Prieš vykstant į tolimesnę kelionę savo automobiliu, reikėtų jį paruošti. Atlikite išsamią automobilio patikrą, ypač variklio, važiuoklės, kitų sistemų. Tą rekomenduojama daryti iš anksto, kad prireikus dar liktų laiko remonto darbams. Be to, automobilio apžiūra reikėtų pasirūpinti nepaisant to, ar vykstama kelių dienų išvykai į kaimyninę valstybę, ar keliaujama į tolimesnes šalis.
- Prieš leisdamiesi į kelionę automobiliu po Europą įsitikinkite, kad turite visos kelionės laikotarpiu galiojantį vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą, kuriuo eismo įvykio atveju būtų atlyginta jūsų sukelta žala. Šio draudimo geografija paprastai apima Europos ekonominės erdvės valstybes ir Šveicariją, o kertant kitų šalių sienas reikia įsigyti papildomą draudimą.
- Taip pat pravartu pasitikrinti, kokioje geografinėje teritorijoje galioja techninės pagalbos ir pakaitinio automobilio apsaugos – paprastai galiojimo teritorija apima daugelį Europos šalių, tačiau atokiausiose vietovėse ir salose šios paslaugos gali būti neteikiamos.
