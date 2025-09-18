Lrytas Premium prenumerata tik
Vienoje svarbiausių Klaipėdos gatvių pradedamas kapitalinis remontas

2025 m. rugsėjo 18 d. 11:54
Nuo penktadienio pradedamas svarbus Šilutės plento atnaujinimo etapas – kapitalinis remontas nuo Rimkų geležinkelio pervažos iki Smiltelės gatvės. Bus atnaujinta ne tik gatvės danga, čia atsiras papildomos eismo juostos, nauji pėsčiųjų ir dviračių takai. Atnaujinta gatvė leis klaipėdiečiams ir miesto svečiams keliauti patogiau ir saugiau, skelbiama pranešime žiniasklaidai. 
„Šilutės plento būklė nuo Rimkų pusės buvo itin blogos būklės – sulaukdavome daug pranešimų iš vairuotojų, kad kelias su provėžomis seniai neatitinka nei šiuolaikinių reikalavimų, nei gyventojų lūkesčių. Be to, ši atkarpa jau buvo pavojinga. Rekonstrukcija padės iš esmės pagerinti eismo sąlygas, padidins saugumą, o kartu prisidės prie viso miesto atsinaujinimo. Turime tikslą darbus atlikti, kiek įmanoma greičiau“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. 
Pirmasis darbų etapas startuos rugsėjo 19 dieną, nuo 7 val. ryto. 
Pirmiausia bus frezuojama sena asfalto danga vėliau vyks rekonstrukcijos darbai: bus atnaujinta gatvės danga, įrengiamos papildomos eismo juostos, nauji pėsčiųjų bei dviračių takai, želdiniai. Darbai bus atliekami dienos metu. Pagal suderintą eismo organizavimo schemą, rekonstrukcijos metu apie 500 metrų ilgio gatvės atkarpa bus visiškai uždaryta, o transportas nukreipiamas apylanka per Vingio gatvę. Pirmojo etapo darbus planuojama baigti iki gruodžio 31 dienos.
Viso projekto metu bus sutvarkyta apie 1,2 km ilgio plento dalis. Numatyta įrengti naują apšvietimą, vandens surinkimo sistemą, dvi viešojo transporto stoteles o sankryžoje ties Jūrininkų pr. eismas bus reguliuojamas naujai įrengtais šviesoforais. Plento atkarpą papildys 60 naujų medžių.
Tuo pat metu savivaldybė vykdo paprastąjį remontą ir kitose Šilutės plento dalyse: nuo Debreceno g. iki Smiltelės g. bei nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. (vakarinėje atšakoje). Čia bus atnaujintas asfalto sluoksnis, pakeisti seni gatvės bortai ir šulinių dangčiai. Papildomai bus sutvarkyta ir dar viena atkarpa – apie 500 metrų nuo Baltijos pr. žiedo iki Debreceno g. sankryžos. Šioje vietoje bus paklotas naujas asfaltas, įrengti plaukiojančio tipo šuliniai.
Klaipėdaremontas

