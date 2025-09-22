Mechanikas pasidalijo, kokių šalių gamybos automobilių nereikėtų pirkti: „Jie – tikras košmaras“

Ričardas, nuolat remontuojantis prancūziškus automobilius, teigė, kad lengva išsirinkti, kurioje šalyje gaminami blogiausi automobiliai.
Tokiais jis pavadino „Peugeot“ ir „Citroen“ prancūziškus automobilius. Anot jo, juose yra nesuderintų dalių, kurios nuolat genda. Kaip tikino, pirmuosius metus jie būna puikūs, tačiau vėliau laukia problemos.
„Tai tiesiog košmaras“, – sakė jis.
Ričardas teigė, kad norėtų pasakyti, jog Vokietija yra jo mėgstamiausia šalis automobiliams pirkti, bet iš tiesų jis sakė, kad mašinos ieškotų kitur.
„Jei pirkčiau automobilį vien dėl patikimumo, pirkčiau japonišką automobilį, „Toyota“ ir „Honda“ vis dar yra geriausi gamintojai pasaulyje.
Kiekvienas turės savo nuomonę, bet niekas nesiginčys, kad Japonija yra geriausia.
Kažkada geriausia buvo Vokietija, bet, pavyzdžiui, BMW, kuris anksčiau buvo prabangus automobilis, dabar yra masinės rinkos automobilis.
Kai buvau vaikas, žmonės, kurie turėjo BMW, buvo prašmatnūs, bet dėl to, kad visi juos turi, kokybė suprastėjo“, – pridūrė jis.