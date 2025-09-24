Gyventojai stebisi purvais autobusuose ir abejingais vairuotojais: „Turiu aiškinti, kad vežu neįgalų vaiką“

Anoniminis gyventojos skundas: problema su neįgaliesiems skirta įranga
Viena kėdainietė pasidalijo apmaudžia patirtimi, kai vairuotojas atsisakė atidaryti specialų dangtį autobuse, skirtą neįgaliesiems ar mamoms su vežimėliais.
Paprašiusi vairuotojo nuleisti dangtį, kad galėtų įvažiuoti su vaikišku vežimėliu, pagalbos ji nesulaukė.
„Vairuotojas atsakė, kad nėra tokios galimybės. Tai labai įdomu pasidarė, kaip viešuoju transportu keliauja neįgalieji asmenys? Aš vežimą įsikėliau, bet kaip žmonėms, kurie sėdi neįgaliojo vežimėlyje? Kituose miestuose ne kartą mačiau, kad šią dalį atidaro, kad laisvai galėtų įvažiuoti ir mamos, ir neįgalieji su vežimėliais“, – stebėjosi gyventoja.
Kiti skundžiasi nešvara ir net įžeidinėjimais
Paviešinus šį skundą, atsiliepė ir daugiau gyventojų, kurie teigė susidūrę su analogišku elgesiu. Kai kurie, tiesa, abejojo, ar iš tiesų vairuotojai turi padėti įkelti vaikiškus vežimėlius, mat jie nėra tokie jau sunkūs. Tačiau visgi pasirodė ir kitokių skundų, kaip antai, kad autobusų sėdynės purvinos, o pro langus nieko nesimato.
„Gal „Kėdbusas“ neturi valytojos?“ – retoriškai klausia vienas kraštietis.
Ypač skaudžios patirties turi tėvai, auginantys neįgalius vaikus. Viena mama pasakoja apie nuolatinius sunkumus įlipant į autobusus. Jos patirtis tokia, kad daugumai vairuotojų tenka aiškinti, kad ji veža neįgalų vaiką ir prašyti padėti, pasitelkiant ilgiausius argumentus, kodėl gi jai tos pagalbos reikia. O pati, kol laukėsi, pastebėjo, kad žemagrindžiai autobusai stoja toli nuo šaligatvio, tad jai, nėščiai, tekdavo vežimėlį su kitu mažyliu perkelti nuo šaligatvio į autobusą dideliu atstumu. Moteris priduria, kad nors yra „superinių“ vairuotojų, kurie sustoja prie pat ir net paklausia, kur moteris išlips, kad jai galėtų iš anksto padėti, su kitais tenka kovoti.
Neįgaliesiems padėti privalo, mamoms su vežimėliais – ne
UAB „Kėdbusas“ laikinai einantis direktoriaus pareigas Paulius Kalina pripažįsta, kad pagal LR susisiekimo ministro patvirtintas Keleivių ir bagažo vežimo taisykles, autobuso vairuotojas privalo sustoti kuo arčiau šaligatvio ir pasirūpinti neįgaliojo keleivio patekimu į autobusą, panaudojant tam įrengtas pagalbines priemones, tokias kaip pandusas, platforma ar keltuvas.
„Tai yra vairuotojas savo nuožiūra gali pasirinkti priemones, kokiomis gali padėti neįgaliajam.
Esmė, kad vairuotojas privalo pasirūpinti keleivio patekimu į autobusą“, – pabrėžia P. Kalina.
Tiesa, direktorius atkreipia dėmesį, kad taisyklėse nenurodoma pasirūpinti vaikiškais vežimėliais. Tad iš esmės vairuotojo pagalba mamoms su vaikais lieka moralės ir geros nuotaikos klausimu.
Tačiau P. Kalina sako, kad „Kėdbusas“ visais atvejais rekomenduoja savo darbuotojams elgtis rūpestingai ir, esant poreikiui, padėti. Taip pat pažymima, kad ne visuose autobusuose yra pandusai – jie yra naujesniuose miesto tipo autobusuose, o senesniuose ir mikroautobusuose jų nėra.
Skundų sulaukia retai, o autobusus valo kasdien
Paulius Kalina teigia, kad skundų dėl vairuotojų elgesio bendrovė sulaukia gana retai.
„Į visus skundus, kurie pasiekia mus, reaguojame – aiškinamės aplinkybes, žiūrime vaizdo įrašus, kalbame su vairuotojais. Jei nustatoma vairuotojo kaltė, taikomos drausminės nuobaudos pagal LR Darbo kodeksą“, – sako direktorius.
Jis priduria, kad nors įmonė saugo ir vertina kiekvieną darbuotoją, su piktybiškai pareigų nevykdančiais tenka atsisveikinti. P. Kalina taip pat džiaugiasi, kad įmonė gauna ir vis daugiau teigiamų atsiliepimų apie vairuotojus.
Kalbant apie nešvarą, direktorius patikina, kad autobusai valomi kiekvieną dieną. Valymą atlieka įmonės darbuotojos, o sėdynės ir autobusų langai valomi pagal poreikį papildomai.
Tačiau nepaisant tokių oficialių paaiškinimų, kėdainiečiai ir toliau jaučiasi negirdimi, mat, kaip patys teigia, dėl prastos patirties retai kreipiasi tiesiai į „Kėdbusą“, manydami, kad jų skundai liks be atsako.
Tai kuria užburtą ratą, kuriame gyventojai jaučiasi ignoruojami, o bendrovė teigia nesulaukianti pakankamai skundų, kad galėtų efektyviai reaguoti. Dėl to gyventojai, kurie susiduria su problemomis, raginami paskambinti arba pranešti elektroniniu laišku, nurodant įvykio aplinkybes, autobuso maršrutą ir laiką, kada ir kur nesusipratimas įvyko.