Gražūs skaičiai ar tikra patirtis: kas iš tiesų lemia automobilio sąnaudas?

Kas daro didžiausią įtaką vairavimo ekonomiškumui?
Vairavimo stilius. Sportiškai važiuojant – su dažnais staigiais įsibėgėjimais, dideliais greičiais ir staigiais stabdymais – sąnaudos ženkliai padidėja. Pagal atliktus tyrimus, toks stilius elektromobiliui (EV) vidutiniškai sumažina realų nuvažiuojamą atstumą apie 15 proc., o vidaus degimo variklio (VDV) automobiliui – net apie 20 proc. Praktikoje tai reiškia, kad jei EV ant popieriaus turėtų 400 km nuvažiuojamą atstumą, agresyviai vairuojant jis įveiks tik apie 340 km. VDV atveju, vietoje, tarkime, 800 km nuvažiuojamo atstumo, realiai galima tikėtis apie 640 km.
Maršruto tipas: miestas ar užmiestis. Nuvažiuojamą atstumą labai veikia tai, kur daugiausia važiuojama – mieste ar užmiestyje. Vidaus degimo varikliai mieste dirba neefektyviausiai – dažni stabdymai, įsibėgėjimai ir pavarų perjungimai degina papildomus degalus. Pagal atliktus tyrimus, agresyvesnis važiavimas mieste VDV nuvažiuojamą atstumą gali sumažinti net iki 30–40 proc.
Elektromobiliai mieste paprastai efektyvesni dėl regeneracinio stabdymo, tačiau greitkelyje jų sąnaudos išauga dėl aerodinaminių pasipriešinimų. Pagal atliktus tyrimus, kiekviena užmiesčio maršruto dalis gali sumažinti realų EV nuotolį maždaug 16 proc. nuo bazės. Pavyzdžiui, jei teorinis elektromobilio nuvažiuojamas atstumas yra 400 km, o važiuojate greitkeliu, realiai galima tikėtis apie 336 km.
Klimato kontrolė (A/C ir šildymas). Oro kondicionieriaus ar salono šildymo naudojimas taip pat turi reikšmingą poveikį sąnaudoms. Elektromobiliams tai ypač juntama – pagal atliktus tyrimus, nuolatinis A/C veikimas gali sumažinti realų nuvažiuojamą atstumą apie 18 proc. Pavyzdžiui, jei EV teoriškai galėtų įveikti 400 km, naudojant A/C realiai pasieks tik apie 330 km.
Vidaus degimo variklio automobiliams įtaka mažesnė, nes A/C dažniausiai varomas mechaniniu kompresoriumi nuo variklio. Vis dėlto papildoma apkrova egzistuoja, todėl realus VDV nuotolis sumažėja maždaug 7,5 proc. Tai reiškia, kad vietoje planuotų 800 km su pilnu baku, vairuotojas įveiks apie 740 km.
Žiemos sąlygos. Žiema yra didžiausias išbandymas tiek elektromobiliams, tiek vidaus degimo variklio automobiliams. Esant žemai temperatūrai, padidėja pasipriešinimas riedėjimui, labiau naudojama klimato kontrolė, o EV atveju – ženkliai sumažėja baterijos efektyvumas. Tyrimai rodo, kad stiprių šalčių metu elektromobilio realus nuotolis gali sumažėti net iki 40–60 proc. Tai reiškia, kad vietoje teorinių 400 km, žiemą galima tikėtis vos 160–240 km.
VDV taip pat praranda efektyvumą: šaltas variklis pirmuosius kilometrus dirba neekonomiškai, o papildomos energijos reikia šildymui ir šildymo sistemoms. Vis dėlto šis skirtumas paprastai būna mažesnis nei elektromobilių atveju – realios sąnaudos gali padidėti apie 10–20 proc., todėl nuvažiuojamas atstumas vienu baku sutrumpėja atitinkamai.
Apibendrinant galima teigti, kad realios automobilio sąnaudos ir nuvažiuojamas atstumas labai priklauso nuo aplinkos ir vairavimo sąlygų. Nors gamintojų pateikti skaičiai suteikia tik orientacinį vaizdą, praktikoje rezultatus labiausiai lemia vairavimo stilius, maršruto tipas, klimato kontrolės naudojimas ir, žinoma, žiemos sąlygos.
