Spalio šeštadieniais žada pigesnes keliones traukiniais: skelbia apie nuolaidas

„LTG Link“ buriama traukiniautojų bendruomenė auga – štai rugsėjo 21 d., kai minėjome dieną be automobilio, paskelbtomis nuolaidomis pasinaudojo 32 000 žmonių. Tai reiškia, kad traukiniais keliavo bene dukart daugiau nei įprastą sekmadienį. „LTG Link“ siekia kuo daugiau žmonių paskatinti rinktis tvarias keliones – tiek kasdien, tiek pramogaujant savaitgaliais, tad spalio šeštadieniai tam yra puiki galimybė“, – sako „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
Pasak bendrovės vadovės, patogiam susisiekimui „LTG Link“ kiekvieną mėnesį pasiūlo ir papildomų, prie didžiųjų renginių pritaikytų traukinių reisų. Spalį tokių reisų po renginių Kaune į Vilnių planuojama net 8 – po Eurolygos varžybų (spalio 3, 16, 18 ir 30 dienomis), futbolo mačo tarp Lenkijos ir Lietuvos (spalio 13 d.) bei koncertų „Žalgirio“ arenoje („Offspring“ spalio 4 d., „Beissoul & Einius“ spalio 18 d. ir atlikėjo Calum Scott spalio 31 d.). Bilietais į papildomus reisus rekomenduojama pasirūpinti iš anksto.
Norėdami pasinaudoti nuolaida kelionėms spalio šeštadieniais, bilieto pirkimo metu laukelyje „Naudoti akcijos kodą“ įrašykite SPALIS. Bilietus su nuolaida kelionėms, vyksiančioms spalio 4, 11, 18 ir 25 dienomis, galima įsigyti nuo rugsėjo 30 d. svetainėje www.ltglink.lt arba „LTG Link“ mobiliojoje programėlėje.
Spalio šeštadienių nuolaida taikoma visiems, įsigijusiems 1, 2 ar 3 klasės vienkartinius bilietus kelionėms Lietuvoje. Ji nesumuojama su kitomis komercinėmis nuolaidomis, tačiau gali būti derinama su įstatymu numatytomis lengvatomis. Akcija netaikoma terminuotiems bilietams, papildomoms paslaugoms ar dovanų kuponams. Bilietai su šia nuolaida gali būti keičiami ir grąžinami pagal įprastą „LTG Link“ tvarką.