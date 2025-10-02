Lrytas Premium prenumerata tik
Penkiose stotyse – greitesni keleiviniai traukiniai: pasitikrinkite, ar keliausite greičiau

2025 m. spalio 2 d. 09:28
​LTG grupės įmonė „LTG Infra“ iki 120 km/val. padidino keleivinių traukinių greitį Lukšių, Dūseikių, Telšių, Šateikių ir Kūlupėnų stotyse. Iki šiol daugumoje stočių maksimalus greitis siekė 100 km/val., todėl infrastruktūra buvo prižiūrima pagal šiuos parametrus, teigia bendrovė žiniasklaidai išplatintame pranešime.
Siekiant užtikrinti didesnį greitį, buvo atlikti geležinkelio kelių kokybės gerinimo darbai: suvirintos sandūros, pakeisti defektiniai bėgiai ir pabėgiai, ištaisyti geometriniai parametrai. Šių darbų vertė – apie 350 000 eurų.
„Ministerijai svarbu, kad susisiekimas geležinkeliais būtų kokybiškas ir patogus. Greitesni traukiniai – vienas iš būdų užtikrinti geresnį susisiekimą tarp savivaldybių. Dedame visas pastangas, kad kelionės traukiniais kuo labiau atlieptų gyventojų poreikius“, – teigia susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Didesnis greitis stotyse leis efektyviau išnaudoti traukinių trauką, išvengti stabdymo ir greitėjimo sukeliamo papildomo kuro suvartojimo, trumpins kelionės laiką ir pagerins važiavimo komfortą.
„Investicijos į geležinkelių priežiūrą ir modernizavimą yra būtinos, jei norime keleiviams pasiūlyti tai, ko jie tikisi – didesnį traukinių greitį, punktualumą ir važiavimo komfortą. Tik kokybiška infrastruktūra leidžia užtikrinti sklandų ir efektyvų geležinkelių darbą, o tai – mūsų prioritetas“, – sako „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas.
Vykdant investicinius projektus, „LTG Infra“ stotyse, kuriose bus didinamas greitis, buvo pakeisti visi 28 pagrindiniuose bei atvykimo/išvykimo keliuose esantys iešmai į naujus, ES normas atitinkančius iešmus. Šių darbų vertė siekė apie 7 mln. eurų.
Nauji iešmai leidžia užtikrinti saugesnį ir greitesnį traukinių judėjimą per stočių teritorijas, todėl „LTG Infra“ nuolat vykdo iešmų atnaujinimo programas, kurios ateityje leis greičius didinti ir kitose stotyse.
