„Land Rover“ paralyžiavo paauglių išdaigos: nuostoliai – košmariški, kada atkurs gamybą – niekas nežino

Jau praėjo mėnuo nuo tada, kai kibernetinių įsilaužėlių paauglių grupė užpuolė britų automobilių gamintoją paralyžiuodama vidaus sistemas ir sustabdydama gamybą.
Pasirodo, paaugliai pridarė rimtų bėdų.
Kompanija patyrė milžiniškų nuostolių, reputacinę žalą, o toks ilgas gamybos sustabdymas kelia nerimą, kad mažesni ir vidutiniai tiekėjai gali bankrutuoti, jei gamyba artimiausiu metu nebus atnaujinta.
Ir iš tiesų gali būti, kad gamybos sustabdymas bus dar pratęstas. Kaip skelbia britų transliuotojos BBC šaltiniais, trikdžiai gali tęstis net iki lapkričio. „Land Rover“ tai atmeta kaip spekuliacijas.
Vis dėlto pranešama, kad sustabdyta gamyba bendrovei kainuoja nuo 5 iki 10 mln. svarų sterlingų (5,7–11,4 mln. eurų) per dieną.
Padėtis tokia bloga, kad automobilių salonų darbuotojai registraciją remontui atlieka rankiniu būdu – pildo popierinius dokumentus.
Kai kurie tiekėjai žurnalistams jau sakė, kad jiems trūksta finansinių išteklių, jog galėtų išgyventi tokį ilgos trukmės gamybos sustabdymą. Tikėtina, kad kai kurie jų bankrutuos.
„Darbdaviai jau pradeda diskutuoti apie galimus atleidimus, – spaudai sakė profesinių sąjungų atstovas Jasonas Richardsas. – Žmonės turi mokėti nuomą, paskolas, bet jie negauna jokio darbo užmokesčio. Ką jiems daryti? Mums būtina atnaujinti tiekimo grandines.“
Jeigu „Jaguar Land Rover“ tikisi, kad tiekimo grandinės žaidėjai tiesiog lauks „ant atsarginių suolelio“, po kurio laiko tiekėjų įmonių verslo pasaulyje tiesiog nebeliks. Taip situaciją mato tiekėjų profesinės sąjungos atstovas.
Pažymėtina, kad nuo rugpjūčio „Jaguar Land Rover“ nepagamino nė vieno automobilio, ir niekas realiai nežino, kada gamyba vėl bus atnaujinta.
