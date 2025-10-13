Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vaizdas čia pasikeis iš esmės: Vilniaus rajono gyventojams – džiugi žinia dėl kelio darbų

2025 m. spalio 13 d. 12:30
„Via Lietuva“
Vilniaus r. Zujūnų seniūnijoje „Via Lietuva“ įgyvendina bendruomenei svarbų kelio infrastruktūros projektą – pradedamas tvarkyti apie 2 km ilgio kelio, einančio per Buivydiškių ir Zujūnų gyvenvietes, ruožas. Kaip rašoma bendrovės žiniasklaidai išplatintame pranešime, iki kitų metų rudens kelio infrastruktūra šiose gyvenvietėse bus atnaujinta iš esmės – įrengtas pėsčiųjų ir dviračių takas, šaligatvis, sutvarkyta kelio danga.
Vykdant projektą, valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5241 Buivydiškės–Zujūnai ruože nuo 1,500 iki 3,560 km, bus rekonstruota važiuojamoji kelio dalis – įrengiamos dvi eismo juostos po 3,25 m pločio kiekviena, įrengti gatvės bortai.
Dešinėje kelio pusėje bus įrengtas 1,20–1,5 m pločio pėsčiųjų šaligatvis, kairėje pusėje – 2,5 m pločio asfalto dangos pėsčiųjų ir dviračių takas.
Siekiant užtikrinti visų eismo dalyvių eismo saugą kelyje, bus įrengtos 5 iškiliosios sankryžos, apsauginė pėsčiųjų tvorelė, apsauginiai kelio atitvarai, sferiniai veidrodžiai bei kryptinis aukštos energijos taupymo klasės LED apšvietimas žymėtose ir nežymėtose perėjose.
Tvarkomame ruože bus sutvarkytos nuovažos, sutvarkyti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai, įrengti nauji vandens nuvedimo latakai.
Vykdant darbus, eismas rekonstruojamu ruožu vyks viena kelio juosta, eismą reguliuojant šviesoforais ir aptvėrimais. Gyventojams bus užtikrintas patekimas į kiemus, autobusų stoteles, kitas teritorijas. Remonto metu viešojo transporto maršrutas nesikeis.
Darbus atlieka viešąjį konkursą laimėjusi UAB „Gervalda“, sutarties vertė – 5,9 mln. Eur su PVM. Techninį darbo projektą parengė UAB „SRP projektas“. Statybos darbų techninę priežiūrą vykdys UAB Sversa.
Projektas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis (angl. – RRF).
