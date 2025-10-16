„Sostena“ atvėrė oficialios „Lynk & Co“ automobilių atstovybės Vilniuje duris ir pristatė naujausius „Lynk & Co“ modelius

Naujosios atstovybės atidarymas žymi ne tik svarbų žingsnį įmonei „Sostena“, bet ir reikšmingą „Lynk & Co“ plėtros etapą Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
„Visai neseniai džiaugėmės galėdami pristatyti Lietuvoje „Lynk & Co“ prekės ženklo automobilius ir sudarėme galimybės išbandyti tris modelius visiems laukiantiems, o dabar sveikiname visus ir džiaugiamės galėdami pakviesti į naujus bendrovės namus Vilniuje“, – sako „Sostena“ generalinis direktorius Šarūnas Čekanavičius.
Sveikinimo žodį tarė šia ypatinga proga Vilniuje viešėjęs „Lynk & Co International“ komercinių operacijų viceprezidentas Keith Schäfer.
Naujajame salone – pažangių „Lynk & Co“ modelių gama
Naujosios įmonės atstovybės atidarymo renginio metu automobilių entuziastai ir žiniasklaidos atstovai turėjo galimybę išsamiai susipažinti su trimis gamintojo modeliais, atspindinčiais prekės ženklo įsipareigojimą tvarumui, dizainui ir technologijoms.
Pagrindine renginio žvaigžde tapo visai neseniai Lietuvoje pristatytas „Lynk & Co 08“. Šis aukščiausios klasės įkraunamas hibridas (PHEV) vien elektra gali įveikti iki 200 km atstumą, o automobilio bendras nuvažiuojamas atstumas viršija 1000 km. Pasižymėdamas 39,6 kWh talpos baterija ir sparčiojo įkrovimo nuolatine srove funkcija, leidžiančia bateriją nuo 10 iki 80 procentų įkrauti vos per 33 minutes, automobilis iš naujo formuoja įkraunamų hibridų galimybių ribas. Lietuvoje šį automobilį galima įsigyti nuo 44 990 €.
Naujajame automobilių centre taip pat pristatyti ir kiti įmonės gamos modeliai: visiškai elektrinis krosoveris „Lynk & Co 02“, viena įkrova nuvažiuojantis iki 445 km ir pasižymintis išraiškingu skandinavišku dizainu, bei įkraunamas hibridas „Lynk & Co 01“, varomas itin efektyvia pavaros sistema ir galintis vien elektra nuvažiuoti iki 75 km. Elektromobilio „Lynk & Co 02“ kaina, pritaikius APVA kompensaciją – nuo 27 699 €, įkraunamą hibridą „Lynk & Co 01“ įsigyti galima nuo 36 900 €.
Visiems įmonės automobiliams suteikiama 4 metų arba 120 000 km garantija. Baterijoms taikomos išplėstinės garantijos: 8 metų arba 160 000 km elektromobiliui „Lynk & Co 02“ ir 8 metų arba 120 000 km įkraunamiems hibridams „Lynk & Co 01“ ir „08“.
Platus paslaugų spektras ir plėtros planai
Į skaitmeninę ir technologinę pažangą orientuotas prekės ženklas klientams taip pat siūlo modernią „Lynk & Co“ programėlę, kuri leidžia vairuotojams nuotoliniu būdu valdyti įvairias automobilio funkcijas: atrakinti ir užrakinti duris, reguliuoti klimato kontrolę, tikrinti baterijos lygį ir siųsti kelionės tikslus tiesiai į automobilio navigacijos sistemą.
Siekiant maksimalaus patogumo klientams, visų Lietuvoje eksploatuojamų „Lynk & Co“ automobilių techninė priežiūra atliekama penkiuose „Sostena“ servisuose didžiuosiuose miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Aukštą aptarnavimo kokybę ir greitį užtikrinti leidžia centrinis Europos atsarginių dalių sandėlis, iš kurio originalios detalės operatyviai pristatomos visame žemyne.
Sulaukus susidomėjimo, „Sostena“ pradėjo bendrovės automobilių prekybą Kaune ir Klaipėdoje. Oficialių automobilių centrų tinklo plėtra Lietuvoje planuojama 2026 metais, tęsiant „Lynk & Co“ spartų prekės ženklo augimą šalyje.
Prekės ženklo identitetas
„Lynk & Co“ logotipas atspindi prekės ženklo modernumą, inovatyvumą, skaitmeninį ir technologinį pažangumą. Minimalistinis, futuristiško šrifto naudojimas su aiškiai atskirtais simboliais ir sąmoningai paliktais tarpais tarp raidžių suteikia logotipui šiuolaikišką ir dinamišką įvaizdį.
- „Lynk“ – reiškia ryšį („link“), simbolizuojantį jungtį tarp technologijų, vartotojų ir ateities mobilumo sprendimų.
- „Co“ – pabrėžia bendruomenės („community“) svarbą.
- „&“ simbolis – išryškina ryšį tarp žmonių, automobilių ir naujų mobilumo koncepcijų.
Daugiau informacijos apie naujausius „Lynk & Co“ automobilius ir inovacijas rasite svetainėje lynkco.sostena.lt.