Iš pajūrio – geros žinios dviračių mėgėjams: populiariausi maršrutai bus atnaujinti iš esmės

Rudenėjantis pajūris ne tik džiugina auksaspalviais vaizdais, bet ir dviratininkams žada patogesnes keliones – Pajūrio regioniniame parke pradėti dviračių trasos Nr. 10 atnaujinimo darbai. Viena gražiausių Lietuvos pajūrio atkarpų, driekiasi nuo Nemirsetos iki Karklės, netrukus taps saugesnė, lygesnė ir malonesnė keliauti.
Tai itin populiari trasa, kuria kasdien rieda ne tik poilsiautojai, bet ir vietos gyventojai. Dangos atnaujinimas leis išvengti pavojingų vietų, kur šaknys buvo iškilnoję asfaltą, o dviratininkai turėdavo laviruoti tarp duobių.
Nemirsetoje, Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, atnaujinami du labiausiai pažeisti dviračių tako ruožai. Medžių šaknų iškilnotas asfaltas bus pakeistas nauja danga – iš viso sutvarkyta apie 400 kv. m ploto. Prieš tai bus sutvirtintas tako pagrindas, kad ateityje danga tarnautų ilgiau.
Pasak Pajūrio regioninio parko direkcijos atstovų, šių darbų vertė siekia apie 41 tūkst. eurų. Tuo tarpu Karklės–Šaipių ruože, Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ties VSAT Karklės atraminiu punktu, planuojama praplatinti ir atnaujinti apie 1500 kv. m tako dangos. Be to, dar 300 kv. m asfalto bus sutvarkyta kitose, šaknų pažeistose atkarpose.
Šių darbų vertė – apie 90 tūkst. eurų. Visus darbus vykdo bendrovė „Inkomsta“, o projektas finansuojamas iš Kelių priežiūros programos fondo. Rangovai įsipareigoję darbus baigti iki 2025 m. lapkričio 15 d.
Remonto metu dviratininkams teks šiek tiek pakentėti, tačiau po kelių savaičių jie galės mėgautis atnaujintu, lygiu taku, kuris leis pajūrio grožybes pasiekti dar patogiau. Pajūrio regioninio parko direkcija atsiprašo už laikinus nepatogumus ir kviečia lankytojus darbų metu rinktis alternatyvius maršrutus.
