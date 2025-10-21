Kėdainių tilto statybų kaina toliau auga – „Autokausta“ paprašė dar 4 mln. eurų

Spalio 10 d. Kauno miesto savivaldybės administracija kartu su rangove UAB „Autokausta“ pasirašė susitarimą dėl 2023 m. birželio 29 d. sudarytos rangos sutarties pakeitimo.
Rangos sutartis buvo pakeista siekiant įtraukti papildomus darbus, susijusius su Kėdainių tilto per Nemuno upę Kaune statyba.
Papildomų darbų vertė siekia beveik 4 mln. eurų – 3 mln. 948 tūkst. eurų su PVM.
Spalį pasirašyta sutartis nėra pirmas kartas, kuomet pabrango Kėdainių tilto statyba. Kaip anksčiau rašė „Kas vyksta Kaune“, 115 mln. eurų turėjusio kainuoti Kėdainių tilto statybos kaina jau buvo išaugusi papildoma 6 mln. 279 tūkst. eurų suma. Taigi, sudėjus abi papildomai pasirašytas sutartis, tilto statybos papildomai kainuos virš 10 mln. eurų daugiau, nei buvo planuota.
Visgi Viešųjų pirkimų įstatymas leidžia keisti sutartį, jei reikia atlikti papildomus darbus, kurių nebuvo galima numatyti iš anksto, o jų vertė neviršija 50 % pradinės sutarties vertės.
Pasirašytame susitarime nurodoma, jog Kėdainių tilto atramos Nr. 3 pagrindas bus stiprinamas.
„[Bus atliekamas] viso pagrindo (tarp polių ir iki pat laikinų įlaidinių sienų ir už jų) tvirtinimas srautinio injektavimo metodu nuo pagrindo viršaus iki LAS 3,0 m“, – rašoma pasirašytame sutarime.
Tai yra geotechniniai darbai, kurių metu į gruntą aukštu slėgiu suleidžiamas cementinis mišinys, kad būtų sukurtas dirbtinai sutvirtintas pagrindo masyvas. Tokie darbai itin sudėtingi, nes atliekami po jau įrengtais poliais, t. y. po tilto atrama.
Abejonės kilo atliekant polių įrengimo darbus
Pasirašytame susitarime nurodoma, jog papildomi darbai tapo būtini dėl naujai paaiškėjusių geotechninių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos rengiant projektą ir darbo brėžinius.
Esą atliekant polių įrengimo darbus, kilo įtarimų dėl pagrindo tvirtumo, o naujai atlikti tyrimai parodė, kad grunto laikančiosios savybės ženkliai suprastėjo.
Geotechninės inžinerijos ekspertas Liudvikas Vytautas Furmonavičius rekomendavo grunto stiprinimą srautinio injektavimo metodu, kad būtų atkurtas atramos stabilumas ir užtikrintas konstrukcijų saugumas.
Tyrimus, eksperto rekomendacijas ir rangovo sąmatas įvertino komisija, susidedanti iš Kauno miesto savivaldybės Statybos valdymo skyriaus vadovo Pauliaus Pachomovo, techninės priežiūros vadovo Andrejaus Ūdros, Statinio projekto vykdymo-priežiūros vadovo Viliaus Kleino, rangovo (UAB „Autokausta“) atstovo Justino Jasiulevičiaus.
Komisija galiausiai pasiūlė užsakovei tvirtinti darbų pakeitimą ir sudaryti papildomą susitarimą.
Brango ir kitų objektų statybos
Kėdainių tilto statybos nėra vienintelis atvejis, kuomet didėjo „Autokaustos“ statybų kaina – išaugo ir kai kurių kitų svarbių objektų statybų kainos. Pavyzdžiui, ženkliai išaugo ir Rotušės aikštės kapitalinio remonto suma – ji bus 2 mln. 736 tūkst. eurų didesnė, nei iš pradžių planuota.
Trečioje vietoje pagal išaugusias kainas – Vainatrakio kapinėse planuoto administracinio pastato su kremavimo paskirties patalpomis statyba. Šių statybų kaina padidėjo 779, 2 tūkst. eurų suma.
Be šių objektų, dar keliais šimtais tūkstančių eurų pabrango Kauno marių įlankos prieplaukos ir buriavimo sporto bazės, skirtingų lygių sankryžos ties magistrale A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda darbai.
Minimaliai (keliasdešimčia tūkstančių eurų) daugiau kainuos ir Kauno miesto susisiekimo komunikacijų remonto ir rekonstrukcijos darbai Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų, Šančių ir Žaliakalnio seniūnijose.
Kaip minėjome, sumažėjo ir dviejų vykdytų projektų darbų sumos. Laisvės alėjos rekonstrukcija, vykdoma tarp Nepriklausomybės aikštės ir Taikos g., kainuos 233,2 tūkst. eurų mažiau, nei planuota.
Mažiau kainuos ir Mokolų g. atkarpos ir Aukštažalio g. kapitalinis remontas – darbų vertė sumažėjo 29,8 tūkst. eurų suma.
Sulaukė dėmesio ir Seime
Situacija, kai viena bendrovė Kaune laimi itin daug konkursų, neliko nepastebėta ir Seime. Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Vitalijus Gailius pažymi, kad abejonių kelia ne tik „Autokaustos“ laimimi konkursai, bet ir teikiami apdovanojimai įmonės vadovui, kuris per plauką išvengė baudžiamosios atsakomybės didžiausio kyšio Lietuvos istorijoje byloje.
„Korupcija Kaune ne tik nesulaukia pasmerkimo, bet netgi apdovanojama. Įmonė „Autokausta“ toliau dalyvauja savivaldybės projektuose, viešieji pirkimai nebuvo peržiūrėti, sutartys toliau galioja, o atsakingos institucijos apsimeta, kad nieko nemato. Viešųjų pirkimų sistema Lietuvoje nebus skaidri, jei valdžios atstovai be jokios atsakomybės apdovanos veikėjus iš korupcijos bylų ir toliau su jais pasirašinės milijoninius kontraktus“, – teigia V.Gailius.
„Autokausta“ minėta rekordinės korupcijos byloje
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad 2022-ųjų kovą, teisėsauga pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą, kuriame korupcija įtarė Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių Vilių Šiliauską ir vienos neįvardijamos statybų bendrovės vadovą.
Buvo skelbiama, kad V.Šiliauskas galimai priėmė iš bendrovės direktoriaus kyšį už palankumą sudarant statybų ir susijusių darbų rangos sutartis bei jas administruojant. V.Šiliauskas buvo įtariamas kyšininkavimu, o statybų įmonės vadovas – papirkimu.
Vėliau paaiškėjo, kad buvusio Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus V.Šiliausko namuose rasta 140 tūkst. eurų, kaip manoma, gautų kaip kyšis. Paaiškėjo ir tai, kad kyšio davėjas – bendrovės „Autokausta“ vadovas Juozas Kriaučiūnas. Jam, kaip ir V. Šiliauskui, buvo pareikšti įtarimai. Netrukus dalis įtarimų pasitvirtino, teismas leido suimti V. Šiliauską, bet „Autokaustos“ vadovas J.Kriaučiūnas liko laisvėje.
2023-ųjų gegužę rekordinio dydžio kyšio davimu buvusiam Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui įtartas J. Kriaučiūnas buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Taip V. Šiliauskas liko vienintelis įtariamasis pradėtame ikiteisminiame tyrime, 2024-ųjų vasarį jam skirta ir laisvės atėmimo bausmė.
Nepaisant šių aplinkybių, šiemet minint Valstybės dieną, „Autokaustos“ vadovui J. Kriaučiūnui buvo įteikta „Laisvės kario“ statulėlė už „svarų indėlį įgyvendinant sudėtingus nacionalinės reikšmės infrastruktūros objektų projektus Kaune“.