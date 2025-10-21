Susisiekimo ministerija atlieka auditą Vidaus vandens kelių direkcijoje ir dar trijose kontroliuojamose įstaigose

Kaip Eltai nurodė ministerija, šiuo metu atliekamas auditas Vidaus vandens kelių direkcijoje, Pasienio kontrolės punktų direkcijoje, „Aukštaitijos siaurajame geležinkelyje“ ir pačios institucijos viduje.
Vidaus vandens kelių direkcijos (VVKD) auditas, anot institucijos, pradėtas šių metų vasario 26 d., ministerijai pavaldžios Pasienio kontrolės punktų direkcijos – sausio 13 d. Abu auditai šiuo metu yra baigimo stadijoje
„(Atliekamas – ELTA) Susisiekimo ministerijos programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ priemonės „Vykdyti laivakelio ženklinimo darbus ir stebėti jo būklę, gerinti vidaus vandens kelių infrastruktūrą“, kurios vykdytoja Vidaus vandens kelių direkcija, vidaus auditas“ , – Eltai raštu komentavo ministerija.
„Taip pat (atliekamas – ELTA) turto panaudojimo efektyvumo, viešųjų pirkimų proceso ir vykdymo ir biurokratinės naštos mažinimo vidaus auditas Pasienio kontrolės punktų direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos“, – komentavo ji.
Kaip nurodo institucija, auditai „Aukštaitijos siaurajame geležinkelyje“ ir ministerijos viduje pradėti taip pat šiemet, liepos 25 d. Abu planuojama baigti iki metų pabaigos.
„(Vykdomas – ELTA) viešųjų pirkimų proceso ir vykdymo, biurokratinės naštos mažinimo vidaus auditas „Aukštaitijos siaurajame geležinkelyje“, (...) biurokratinės naštos mažinimo vidaus auditas Susisiekimo ministerijoje“, – komentare rašė ministerija.
Nuo šių metų rugsėjo 25 d. Susisiekimo ministerijai vadovauja Juras Taminskas. Prieš tai, 19-oje Vyriausybėje susisiekimo ministro pareigas užėmė Eugenijus Sabutis.
Buvęs ministerijos vadovas E.Sabutis žadėjo vykdyti valstybės kelių valdytojos „Via Lietuva“ auditą.
Valstybinės reikšmės kelių auditą 2017 m. inicijavo ir tuometinis susisiekimo ministras Rokas Masiulis.
Susisiekimo ministerijaVidaus vandens kelių direkcija (VVKD)geležinkelis
Rodyti daugiau žymių