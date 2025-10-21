Yra kur paganyti akis: Lietuvoje galima įsigyti paskutinę tikrą „Chevrolet Corvette“

Būtent tokio modelio skelbimas neseniai buvo patalpintas Autogidas.lt portale.
Net kelis dešimtmečius, skiriamuoju „Corvette“ bruožu buvo tai, kad šis modelis turėjo galingą priekyje sumontuotą V8 variklį, sukantį galinius ratus, ir į viršų pakeliamus žibintus. Tokie šio modelio bruožai susiformavo 1962-iais, pristačius antros kartos „Corvette C2“ ir išsilaikė iki 2004-ųjų, kai buvo pagamintas paskutinis penktos kartos „Corvette“ automobilis.
Vėlesni modeliai turi fiksuotus priekinius žibintus, o naujausia, aštuntoji karta, tapo revoliucine, nes turi variklį sumontuotą per vidurį, kaip ir daugelis kitų superautomobilių. Dėl šių priežasčių, penktos kartos „Corvette C5“ yra laikomas paskutiniu tradiciniu modeliu.
Ši ryškiai raudona penktos kartos „Chevrolet Corvette Z06“, kuri parduodama Lietuvoje, turi galingesnę, kiek daugiau nei 400 arklio galių, 5.7 l darbinio tūrio, atmosferinio LS6, V8 benzininio variklio versiją.
Pardavėjo teigimu, neseniai automobiliui atlikti keli mechaniniai remonto ir priežiūros darbai, tačiau yra keletas kosmetinių trūkumų, kuriuos galėtų sutvarkyti pats, tačiau tuomet atitinkamai didėtų ir kaina.
Modelis: Chevrolet Corvette C5 Z06
Gamybos metai: 2002
Variklios darbinis tūris: 5,7 l
Variklio galingumas: 302 kW
Rida: 102,000 km
Varantys ratai: galiniai
Kaina: 23,500 eurų
