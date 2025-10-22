„Via Lietuva“ reikalauja, kad „Fegda“ ir „Tilsta“ atlygintų 9,5 mln. eurų netesybų

Vilniaus apygardos teismas portalui nurodė, jog ginčas tarp šalių kilo dėl kelio Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,5 kilometro rekonstravimo.
Susitarimas dėl šių darbų buvo pasiektas dar 2023 metais – ruožas buvo tvarkytas už 223,6 mln. eurų (su PVM), o darbus buvo numatyta baigti iki 2024 m. pabaigos.
„Via Lietuva“ teigia ieškinį pateikusi dėl „Fegdai“ ir „Tilstai“ priskaičiuotų delspinigių priteisimo, kadangi rangovės nevykdė prašymo sumokėti netesybų.
„Tai – vienintelis ieškinys šio kelio rangovams, praeityje esame turėję kitų teisminių ginčų su jais“, – „Via Lietuva“ teigė portalui perduotame komentare.
„Fegdos“ direktorius Jonas Jablonskis savo ruožtu aiškino, jog „Via Lietuva“ oficialiai kelią priėmė 2024 m. spalio mėnesį, o po atidarymo ceremonijos buvo likę darbų, kurie neturėjo įtakos eismui ir buvo užbaigti tų pačių metų gruodį.
J. Jablonskio manymu, rangovės visus reikalingus veiksmus atliko laiku, tad „Via Lietuva“ neturėjo pagrindo skaičiuoti delspinigių.
ELTA primena, kad liepos mėnesį tame pačiame Marijampolę su Lenkijos pasieniu jungiančiame kelio A5 ruože danga vietomis buvo įsmukusi iki 35 centimetrų.
„Fegda“ vadovas J. Jablonskis tada teigė, kad darbai buvo atlikti kokybiškai, o atsiradusius defektus bendrovė sutvarkė, mat dar galiojo garantinis laikotarpis.
Via LietuvaFegdanetesybos
Rodyti daugiau žymių