Gyventojai baksnoja į problemas, tačiau savivaldybė padėti negali: dideliems pokyčiams gatvė per menka

2025 m. spalio 23 d. 16:00
Beveik prieš dešimtmetį automobiliams bei pėstiesiems atvertoje Girstupio gatvėje liko judėjimą apsunkinančių trukdžių. Savivaldybė kai kuriuos jų pripažįsta, tačiau esminių pokyčių neketina imtis.
