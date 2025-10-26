Gera žinia keliautojams iš pajūrio: automagistralėje atsiras nauja sustojimo vieta

Važiuojant link Vilniaus, ties posūkiu į Rietavą, Žadvainių kaimo teritorijoje vykstančios statybos turėtų baigtis gruodį, „Vakarų ekspresui“ patvirtino jų užsakovė – Vilniaus nekilnojamojo turto bendrovė „Eldrive“.
Šioje vietoje įsikurs kavinė „Caffeine“ ir parduotuvė, elektromobilių įkrovos stotelės, sunkvežimių stovėjimo aikštelė.
Pasak įmonės atstovo, vieta bus tinkama iš pajūrio keliaujantiems žmonėms, kurie neįkrovė automobilių Klaipėdoje ar kitur pajūryje.
„Pastebėjome, kad Palangoje ir Klaipėdoje elektromobilių įkrovimo stotelių yra labai daug, tačiau išvažiuojant iš šių miestų vairuotojams jų gali neužtekti.
Nusprendėme, kad ši vieta prie automagistralės bus optimali krauti elektromobilius“, – sakė „Eldrive“ rinkodaros vadovas Povilas Žarnauskas.
Anot jo, pirmajame etape bus įrengtos 10 įkrovimo stotelių – 8 iš jų galingumas sieka 200 kilovatvalandžių, o dviejų – 400 kilovatvalandžių.
„Iš patirties matome, kad vidutinė įkrovimo sesija trunka 20–30 minučių“, – sakė P. Žarnauskas.
Anot jo, tai bus ketvirtas toks elektromobilių įkrovimo centras Lietuvoje, jie pradėti įrengti pernai.
Ties Rietavu statomo centro projektiniai pasiūlymai numato, jog vienu metu čia bus galima krauti 40 elektromobilių.
Pasak P. Žarnausko, ateityje jame bus galima įkrauti ne tik elektra varomus lengvuosius automobilius, bet ir sunkvežimius.
