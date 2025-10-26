Miestiečius piktina „nuogos“ autobusų stotelės

Ypač klaipėdiečius piktina, kad tokių stotelių vis dar yra Klaipėdos centre, kur intensyvus judėjimas ir didelis žmonių srautas.
Klaipėdos miesto savivaldybei gyventojai rašo skundus ir dažnai mini „nuogą“ Tiltų gatvės stotelę priešais prekybos centrą „Kiras“. Ta pati problema ir šalia Botanikos parko esančioje viešojo transporto sustojimo vietoje.
Ši stotelė, pastačius naują Tauralaukio mokyklą, šiemet tapo itin populiari. Joje po pietų būriuojasi daug moksleivių, tačiau laukiant autobuso čia nėra stiklinės užuovėjos nuo lietaus ir vėjo. Mokiniai esant darganotam orui į namus sugrįžta kiaurai sušlapę ir sušalę.
Ne mažiau klaipėdiečius erzina ir seni autobusų tvarkaraščių stendai, kuriuose reikia įžiūrėti informaciją surašytą itin smulkiu šriftu. Keleiviai mieste pasigenda modernių švieslenčių.
Šie nepasitenkinimai pasiekė ir Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyrių.
Anot šio skyriaus vyr. specialisto Karolio Šakarnio, Klaipėdos mieste ateinančiais metais planuojama įrengti 10 naujų viešojo transporto paviljonų. Tarp numatytų vietų – ir daug nepasitenkinimo kelianti Senamiesčio stotelės (Tiltų g., į pietus ir į šiaurę).
Šalia Tauralaukio progimnazijos šiuo metu baigiama projektuoti šviesoforu reguliuojama sankryža su nauja autobusų įvaža. Joje taip pat bus įrengtas paviljonas, todėl atskiras stotelės paviljonas Botanikos sodo stotelėje nebebus reikalingas. Rangos darbus planuojama pradėti jau šių metų pabaigoje.
Pagal sutartį paviljonus Klaipėdoje įrengia UAB „JCDecaux Lietuva“. Miestui šie paviljonai įrengiami nemokamai, nes bendrovė gauna nuolaidą reklamai pastatytuose paviljonuose.
K.Šakarnio teigimu, šiuo metu mieste veikia 29 modernios švieslentės, rodančios viešojo transporto atvykimo laikus. Artimiausiu metu jų plėtra nėra planuojama.