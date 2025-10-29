Automobilis, kokio įprastai gatvėje nesutiksite: jūsų teismui – išskirtinis VIP stiliaus 7 serijos BMW

Vienas iš geriausių to pavyzdžių gali būti šis, Autogidas.lt skelbimų portale parduodamas, E38 serijos BMW 730d.
Solidus ir prabangus verslo klasės limuzinas – taip galima apibūdinti nuo 1994-ųjų iki 2001-ųjų gamintą E38 7 serijos BMW modelį.
Odinis šildomas salonas, gamykliškai integruotas telefonas ar geresnę garso izoliaciją užtikrinantys dvigubi stiklai, buvo ne retai šiuose modeliuose sutinkami privalumai. Žemas ir aštrių linijų kėbulas, šiam 7 serijos BMW suteikia ne tik impozantišką įvaizdį, bet sufleruoja ir apie jo dinamiką bei šio gamintojo modeliams būdingą agresyvumą.
Galbūt dėl šių priežasčių E38 buvo pasirinktas tokiam projektui, kaip šis parduodamas BMW 730d. Įspūdingą išvaizdą sukuria pilnai perdažytas, nupoliruotas ir keramine danga padengtas kėbulas, o 20 colių „Forza Spot SFM“ ratlankiai užpildo ratų arkas ir puikiai dera prie šio limuzino įvaizdžio.
Kitas išskirtinis bruožas, suteikiantis dar daugiau šarmo – orinė važiuoklė, kuri leidžia kėbulą nuleisti prie pat žemės. Visa tai sukuria išskirtinę šio automobilio išvaizdą, kuri neabejotinai atkreipia dėmesį. Priduriama, kad automobiliui pašalinti mechaniniai trūkumai, o siekiant išsaugoti kuo geresnę būklę, jis nebuvo eksploatuojamas žiemos metu.
Teigta, kad pardavėjas su automobiliu atsisveikinti neskuba, nes per pastaruosius metus į jį investavo dvigubai daugiau nei prašoma suma.
Modelis: BMW 730d E38
Gamybos metai: 2000
Variklios darbinis tūris: 2,9 l
Variklio galingumas: 142 kW
Rida: 460,000 km
Varantys ratai: galiniai
Kaina: 10,000 eurų
Gamybos metai: 2000
Variklios darbinis tūris: 2,9 l
Variklio galingumas: 142 kW
Rida: 460,000 km
Varantys ratai: galiniai
Kaina: 10,000 eurų
Skelbimą rasite čia.