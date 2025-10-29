Tokį siūlymą Vyriausybei teikia Finansų ministerija, kuri teigia, jog Muitinės departamentas yra pastebėjęs daugiau atvejų, kai iš trečiųjų valstybių, tokių kaip Baltarusija, atvažiuojantys vilkikai vis dažniau Lietuvoje nelegaliai nupila kuro bakuose įsivežtą dyzeliną, dėl ko šalies degalinės parduoda mažiau kuro, o valstybė negauna jai priklausančių mokesčių.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) duomenimis, per Kybartų, Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus įvažiuoja apie 200 krovininių transporto priemonių per parą. Lietuvos muitinė, daro maksimalią prielaidą, kad jeigu iš vienos krovininės transporto priemonės vidutiniškai neteisėtai nupilama 500 litrų variklių degalų, per parą gali būti nupilama apie 100 tūkst. l dyzelino.
„Preliminariais skaičiavimais tai reiškia, kad dėl variklių degalų, esančių kelių krovininių transporto priemonių kuro bakuose, neteisėto nupylimo iš Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos įvažiavusių transporto priemonių valstybė vidutiniškai per mėnesį galėtų prarasti iki 2,2 mln. eurų privalomų sumokėti mokesčių (per metus – iki 26,5 mln. eurų). Vidutiniškai importo mokesčiai (muitai, akcizai, pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už 1 tūkst. l dyzelino sudaro 736 eurus“, – rašoma projekto aiškinamajame rašte.
Finansų ministerija pastebi, kad kaimyninės šalys taiko kuro, įsivežamo iš trečiųjų šalių, ribojimą. Lenkijoje taikoma riba yra 600 litrų, Latvijoje – 200 litrų, Suomijoje – 400 litrų.
„Pavyzdžiui, Lenkijoje ir Suomijoje, jeigu įvežamų variklių degalų kiekis viršija nustatytus leistinus, už viršijančius variklių degalų kiekius apskaičiuojami mokėtini mokesčiai“, – teigia ministerija.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau yra sakęs, kad Lietuvoje ta riba galėtų būti tokia pat kaip Latvijoje – 200 litrų.
ELTA primena, kad ministras K. Vaitiekūnas spalio pradžioje pirmąkart užsiminė apie idėją riboti įsivežamą kurą iš Rusijos ir Baltarusijos atvažiuojančių vilkikų bakuose.
Muitinė tuo metu nurodė, kad 90 proc. į Lietuvą įvažiuojančių vilkikų sieną kerta su pilnais kuro bakais, tačiau išvažiuojant tiek Latvijos, tiek Lietuvos pusėje jų bakai būna jau pustuščiai.
Institucijos atstovai tikino, kad kuro bakų tikrinimas pasienyje vykstančių procesų vežėjams neprailgintų, o papildomos naštos muitinė ar jos darbuotojai taip pat nepatirtų.
vilkikaiBaltarusijatrečiosios šalys
Rodyti daugiau žymių