„Volkswagen“ paskelbė dėl muitų ir „Porsche“ bėdų patyrusi 1 mlrd. eurų nuostolį

Liepos-rugsėjo laikotarpio nuseostolis siekė 1,07 mlrd. eurų ir buvo pirmasis, kurį didžiausia Europos automobilių gamintoja patyrė nuo 2020 m. antrojo ketvirčio, kai pasaulyje siautė pandemija.
Gamintoja, kuriai priklauso dešimt tokių prekių ženklų, kaip „Skoda“, „Seat“ ir „Audi“, taip pat įspėjo, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbti muitai jai per metus atsieina penkis milijardus eurų.
„Rezultatas yra daug silpnesnis, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, – teigė bendrovės „Volkswagen“ finansų vadovas Arno Antlitzas. – Didesni tarifai, „Porsche“ produktų strategijos koregavimas ir „Porsche“ vertės sumažėjimas kainavo 7,5 mlrd. eurų.“
Ilgą laiką bendrovės „Volkswagen“ pažiba buvusi „Porsche“ pastaraisiais metais tapo visos įmonių grupės galvos skausmu, kuri sukėlė didelis vietos konkurentų spaudimas Kinijos rinkoje bei menka elektra varomų sportinių automobilių, kurie nesukelia tokio jaudulio kaip jų triukšmingi ekvivalentai su benzininiais varikliais, paklausa.
Po to, kai „Porsche“ sumažino tikslinį vidutinės trukmės pelno dydį ir pareiškė, kad benzininiais varikliais varomais automobiliais prekiaus ilgiau nei buvo planuota, rugsėjo mėnesį „Volkswagen“ įspėjo pagrindinėje savo veikloje patirsianti 5,1 mlrd. eurų nuostolį.
„Volkswagen“ teko padengti su tokiu bendrovės „Porsche“ sprendimu susijusias išlaidas ir nurašyti jai priklausančių Štutgarte įsikūrusios sportinių automobilių gamintojos akcijų vertę.
Automobilių gamybos milžinė taip pat susiduria su JAV automobilių eksportui iš Europos Sąjungos taikomais muito tarifais, kurių dydis pagal liepos pabaigoje paskelbtą ES ir JAV susitarimą siekia 15 proc.
Tai yra mažiau nei pirmiau nustatytas 27,5 proc. lygis, tačiau vis tiek gerokai daugiau nei 2,5 proc. muitai, galioję iki D. Trumpui balandį pradedant prekybos karą.
Gamyklą JAV Tenesio valstijoje turinčiai automobilių gamintojai taip pat tenka mokėti JAV nustatytus muitus automobilių dalims, importuojamoms iš už Šiaurės Amerikos ribų.
A.Antlitzo teigimu, neskaitant su tarifais ir bendrovės „Porsche“ veikla susijusių išlaidų, „Volkswagen“ pasiekė „pakankamai gerą“ rezultatą.
„Tačiau muitų našta išliks, – sakė jis. – Tikrai nederėtų neįtraukti jos į skaičiavimus“.
VolkswagenPorsheSeat
Rodyti daugiau žymių