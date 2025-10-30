Švedijos profsąjunga dvejus metus streikuoja prieš „Teslą“ ir neketina liautis

Švedijoje metalo darbuotojų profsąjunga „IF Metall“ streiką pradėjo 2023 m. spalio 27 d., kai 10-yje „Tesla“ remonto dirbtuvių septyniuose miestuose dirbę mechanikai paliko darbo vietas dėl „Tesla“ atsisakymo pasirašyti kolektyvinę sutartį su šia profsąjunga.
„To reikalavome prieš dvejus metus ir to reikalaujame šiandien“, – AFP sakė „IF Metall“ derybų sekretorius Simonas Petersonas.
S. Petersonas pridūrė, kad profsąjunga neketina nutraukti streiko, kuris dabar yra tapęs ilgiausiu šiuolaikinėje Švedijos istorijoje. „Kol turime narių, kurie nori kovoti už kolektyvines sutartis, galime streikuoti“, – sakė jis.
Viena didžiausių Švedijos profesinių sąjungų „IF Metall“ turi apie 10 mlrd. kronų (1 mlrd. JAV dolerių) fondą streiko išlaidoms padengti.
Kolektyvinės sutartys su profesinėmis sąjungomis, dėl kurių deramasi kiekviename sektoriuje atskirai, yra Šiaurės šalių darbo rinkos modelio pagrindas ir apima beveik 90 proc. visų Švedijos darbuotojų, garantuoja darbo užmokestį bei darbo sąlygas.
Šio ketvirtadienio duomenimis, pasak S. Petersono, 68 „Tesla“ darbuotojai yra „IF Metall“ nariai.
Nuo streiko pradžios „IF Metall“ jį keliskart išplėtė ir įtraukė kitus, nepriklausomus autoservisus, aptarnaujančius „Tesla“ automobilius.
Streikas taip pat išaugo į didesnį konfliktą tarp „Tesla“ ir beveik dešimties profesinių sąjungų, siekiančių apsaugoti Švedijos darbo modelį, įskaitant pašto darbuotojus, dokininkus, ir net išplito į kaimynines Šiaurės šalis.
Rugsėjo pradžioje Švedijos nacionalinis mediacijos biuras pareiškė, kad nutraukia bandymus tarpininkauti šalims, nors taip ir nepasiekė susitarimo, ir visuomeniniam transliuotojui „Sveriges Radio“ sakė, kad „atsidūrė aklavietėje“.
S. Petersonas sakė, kad nuo tada, kai mediacijos biuras atsisakė šio klausimo, jokios derybos nevyko.
Profsąjungos atstovas pripažino, kad streikas neatnešė visų planuotų rezultatų, kaltindamas „Teslą“, kad ši taikė „pasenusį“ požiūrį į darbo ginčus samdydama žmones Švedijoje ir skraidindama darbuotojus iš užsienio, kad apeitų streiką.
Pasak prekybos žurnalo „Vi Bilagare“, daugelis „Tesla“ savininkų teigia, kad streiko poveikis buvo minimalus.
„Tesla“ vadovas Elonas Muskas ilgą laiką atmetė raginimus leisti daugiau kaip 100 tūkst. bendrovės darbuotojų visame pasaulyje jungtis į profesines sąjungas.
Bendrovės dukterinė įmonė Švedijoje anksčiau teigė, kad jų darbuotojai turi „lygiaverčius ar geresnius susitarimus“ nei tie, kurie dirba pagal kolektyvines sutartis.
„Tesla“ neatsakė į AFP prašymą pateikti komentarą.
