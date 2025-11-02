Lrytas Premium prenumerata tik
Kretingos miesto ir rajono gatvių remontui papildomai skirta 900 tūkst. eurų

2025 m. lapkričio 2 d. 10:10
Kretingos rajono savivaldybė šiemet papildomai skyrė 900 tūkst. eurų miesto ir rajono mažųjų gatvių bei akligatvių asfaltavimo darbams.
Pasak savivaldybės mero Antano Kalniaus, pakeitus iki šiol galiojusią tvarką, dėmesio sulaukė iki šiol nuošalyje buvusios mažosios gatvės.
„Pagal anksčiau savivaldybėje galiojusias tvarkas į prioritetinį tvarkomų gatvių sąrašą dažniausiai patekdavo tik judriausios miesto ar rajono gatvės, mažąsias paliekant nuošalyje. Šiemet, pakeitus iki šiol galiojusią tvarką bei sudarius atskirą asfaltuotinų mažųjų gatvių bei akligatvių sąrašą, situacija kardinaliai pasikeitė“, – pranešime cituojamas A.Kalnius.
Šiuo metu darbai atliekami ir netrukus bus užbaigti Kretingos Naujojoje ir Baisogalos gatvėse bei Grūšlaukės kaimo Jazminų gatvėje.
Artimiausiu metu bus asfaltuojamos Palangos ir Bijūnų gatvių atkarpos bei Jūros gatvė Vydmantuose, Kaštonų gatvė Padvariuose, Vidurinė gatvė Senojoje Įpiltyje bei Jurginų, Uosių ir Kartenos gatvės bei Panevėžio gatvės atkarpa Kretingoje.
Miesto bei rajono mažųjų gatvių ir akligatvių asfaltavimo darbai bus tęsiami ateinančius kelerius metus.
2026 ir 2027 m. Kretingoje bei rajone planuojama išasfaltuoti P. Tamašausko, Kalno ir Erlos gatves Salantuose, Aušros gatvę bei Pušyno ir Rožių gatvių atkarpę Darbėnuose, Saulėtekio gatvę Laukžemėje, Galalio gatvę Grūšlaukėje ir Plungės, Kauno, Kalno, Krekenavos, Jūros gatves ir Kaštonų akligatvį Kretingoje.
