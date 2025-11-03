Naujų lengvųjų automobilių rinka išlaikė įspūdingą augimo tempą

Kaip jau įprasta, trumpalaikio registravimo mastai praeitą mėnesį buvo nedideli: 16 įregistruotų naujų automobilių buvo išregistruota iki mėnesio pabaigos (iš jų 8 „Honda“), o dar 15 bus išregistruota artimiausiu metu.
Spalį asmeninių automobilių (M1) registravimas išaugo 42 proc. iki 4067 vnt., tuo tarpu lengvųjų komercinių transporto priemonių (N1) apimtis pašoko net 64,4 proc. iki 268 vnt. Kalbant apie atskiras darbo dienas, sėkmingiausia buvo spalio 29 d., kuomet įregistruoti 274 automobiliai, o prasčiausia buvo spalio 20 d., kuomet įregistruotos 73 transporto priemonės.
Praeitą mėnesį Lietuvos naujų automobilių rinkoje pirmavo „Volkswagen“ markė (781 vnt.), antrą vietą užėmė „Toyota“ (721), o trečią – „Skoda“ (713). Tarp prestižinių markių ir vėl visus pranoko „Audi“ (188 vnt.).
Spalį tarp asmeninės paskirties (M1) modelių pirmavo „Volkswagen T-Roc“ (344 vnt.), „Skoda Octavia“ (247), „Toyota RAV4“ (220). Tarp lengvųjų komercinių automobilių (N1) populiariausi buvo „Toyota Proace City“ (64 vnt.) ir „Renault Master“ (45).
Praeitą mėnesį įregistruoti 369 tikrieji elektromobiliai (EV), o tai yra net 65,5 proc. daugiau nei prieš metus. Populiariausias modelis – „Toyota Proace City“ (94 vnt.). 2024 m. spalį buvo įregistruoti 223 elektromobiliai.
2025 m. sausį-spalį Lietuvoje iš viso įregistruoti 38778 nauji lengvieji automobiliai, t.y. 41,5 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu praėjusiais metais (27402). Šiemet jau įregistruoti 2728 elektromobiliai, t.y. 71,7 proc. daugiau nei pernai tuo pat laikotarpiu (1589), o jų rinkos dalis ūgtelėjo nuo 5,8 proc. iki 7 proc.
Praeitą mėnesį šalyje debiutavo hibridinis hečbekas „BYD Seal 6“, o taip pat keletas elektromobilių: didelis visureigis „Hyundai Ioniq 9“, kompaktinis automobilis „Kia EV4“, kompaktinis visureigis „MG S5“ ir vidutinis visureigis „Voyah Courage“.
