Politikai mano, kad šiuo metu, Seimui svarstant kitų metų biudžeto projektą, nėra tinkamas laikas kalbėti apie naujus mokesčius. Įvairių frakcijų nariai kritikuoja pasiūlytą apmokestinimo mechanizmą, kuris galėtų paliesti ir vidutines pajamas gaunančias šeimas, elektromobilių ir hibridinių automobilių savininkus.
BFK pirmininkas kritikuoja siūlymą apmokestinti tik prabangius automobilius, o ne visą registruotą turtą
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas apie pasiūlytą projektą turi dviprasmišką nuomonę.
„Pati idėja apmokestinti prabangius automobilius gal ir gera, tačiau yra siūlomas labai sudėtingas mechanizmas. Dar čia ir šeimas įpainioja. Jeigu turtingoje šeimoje yra prabangus automobilis, tai koks skirtumas, ar vienas, ar du vaikai joje auga?“ – svarstė socialdemokratas.
Jis atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje žmonės jau turi lėktuvus, labai prabangias jachtas.
„Gal tada reikėtų eiti viso registruoto turto apmokestinimo keliu. Manyčiau, kad tai būtų sąžiningiau ir tikslingiau negu imti atskiras kažkokių turtų rūšis ir jas atskirai apmokestinti. Reikėtų įvertinti ir sudėtingą tokio mokesčio administravimą. Kalbant apie K. Neimanto projektą, atrodo labai keista, kai turtingus atleidžiame nuo nekilnojamojo turto mokesčio, o dabar bandome ratus apmokestinti“, – Eltai sakė A. Sysas.
Jis priminė ir tai, kad nepritarta jo siūlymui didesniu, 36 proc. gyventojų mokesčio (GPM) tarifu apmokestinti pačius turtingiausius, dideles pajamas gaunančius gyventojus.
„Kažkaip su bendra mokesčių politika mes paprasčiausia blaškomės“, – apgailestavo A. Sysas.
Tuo metu Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Ligita Girskienė teigė, jog asmeniškai būtų linkusi pritarti papildomam prabangių automobilių apmokestinimui dėl aplinkosauginių motyvų.
„Pirmiausia vertinčiau šį mokestį aplinkosauginiu požiūriu. Būtent prabangūs automobiliai dažniausiai turi didesnį variklio tūrį ir CO2 emisiją, todėl jų papildomas apmokestinimas galėtų skatinti rinktis mažiau taršius automobilius“, – sakė L. Girskienė.
Tačiau parlamentarė įvardijo ir tam tikras matomas rizikas.
„Ar nenutiks taip, kad ims mažėti prabangių automobilių pardavimai Lietuvoje? Dalis pirkėjų registruos savo automobilius užsienyje, taip išvengdami papildomo mokesčio ir kartu mažindami Lietuvos biudžeto pajamas dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir pan.“ – svarstė „valstietė“.
„Aušrietis“ A. Gedvilas nepalaiko kolegos siūlymo: frakcijoje nebuvo tartasi
Beje, Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos narys Aidas Gedvilas nepritaria frakcijos kolegos K. Neimanto iniciatyvai. Anot jo, šiuo klausimu frakcijos gretose nebuvo diskutuojama.
„Vertinu ją kaip tokį neišdiskutuotą veiksmą, dėl kurio nebuvo tartasi frakcijoje “, – Eltai sakė A. Gedvilas.
Jo teigimu, ši K. Neimanto idėja prasilenkia su deklaruotu partijos siekiu neįvedinėti jokių naujų mokesčių.
„Nepalaikyčiau tokios apmokestinimo iniciatyvos, nes ji paliestų ir vidutines, netgi mažas pajamas gaunančius piliečius. Šitas mokestis paliestų ne tik „Porsche“ ar „Bentley“ savininkus. Į šią apmokestinimo kategoriją patektų ir hibridiniai automobiliai, taip pat ir elektromobiliai, kurie viršija 150 kW galios ribą, kuriuos skatiname įsigyti, kurie yra draugiškesni aplinkai“, – sakė A. Gedvilas.
Opozicija sako, kad „Nemuno aušra“ nesilaiko pažado neįvedinėti naujų mokesčių
Rezervuotai K. Neimanto pasiūlymą vertinantis opozicinės Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas atkreipė dėmesį, jog „Nemuno aušros“ prieš rinkimus žadėjo neįvedinėti naujų mokesčių.
„Ši partija su R. Žemaitaičiu priešakyje per rinkimus žadėjo, kad 2 metus neįvedinės jokių naujų mokesčių. Tačiau, nepaisant to, praėjusią sesiją jie ne tik padidino mokesčius Lietuvoje, bet savo frakcijos nario K. Neimanto rankomis siūlo dar didesnius ateityje. Tikrai manau, kad ne laikas kalbėti apie naujus mokesčius, nes jie yra ir taip jau pakankamai dideli“, – Eltai sakė L. Kasčiūnas.
Jeigu iniciatyva būtų labai gerai paruošta, Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnės Viktorijos Čmilytės-Nielsen teigimu, ją būtų galima svarstyti.
„Iš to, ką mačiau, kol kas turiu daugiau kritinių pastabų. Manau, kad diskutuoti apie tai galima, bet pats projektas, mano vertinimu, parengtas nekokybiškai. Visu pirma, būtų įdomu, kaip tokią iniciatyvą įvertins ir paties K. Neimanto partiečiai – tiek R. Žemaitaitis, tiek A. Gedvilas, kurie yra galingų, prabangių automobilių savininkai?“ – svarstė V. Čmilytė- Nielsen.
Savo ruožtu Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno pavaduotojas Lukas Savickas sako, kad nauja iniciatyva šiuo metu, kai svarstomas biudžetas, įneš tik daugiau chaoso.
„Ne tik „Nemuno aušros“ frakcija, bet ir visa naujoji valdančioji koalicija savo Vyriausybės programoje yra aiškiai įsipareigojusi neįvesti jokių naujų mokesčių. Todėl ši iniciatyva atrodo kaip pažadų laužymas ir bandymas apeiti Vyriausybės atsakomybę – nauji mokesčiai stumiami ne per Ministrų kabinetą, o per atskirus Seimo narius. Tokie pasiūlymai turėjo būti svarstomi tuomet, kai metų pradžioje buvo rengiama socialdemokratų mokesčių reforma – dabar jie tik įneša daugiau chaoso nei naudos, bandant dirbtinai subalansuoti kitų metų biudžetą“, – sakė L. Savickas.
Toks veiksmas, anot opozicijos atstovo, taip pat didina neapibrėžtumą verslo aplinkoje, kurioje ypač svarbus stabilumas ir prognozuojamumas.
Kaip ELTA jau skelbė, siekiant į valstybės biudžetą surinkti daugiau lėšų, Seimo „Nemuno aušros“ frakcijos narys K. Neimantas siūlo galingus automobilius apmokestinti nauju prabangos mokesčiu.
Jo parengtas įregistruotas projektas numato, kad automobilis būtų apmokestinamas 1 proc. nuo jo vertės, jei transporto priemonės variklio galingumas siekia nuo 151 iki 300 kW.
2 proc. mokesčio tarifas grėstų automobiliams, kurių variklio galia didesnė nei 300 kW.
Parlamentaras taip pat siūlo numatyti mokesčio lengvatą susituokusioms šeimoms, auginančioms 2 ir daugiau vaikų. Jei Seimas pritartų, naujo mokesčio joms nereikėtų mokėti perkant didesnį automobilį, kurio galingumas siekia iki 250 kW. Tačiau išimtis būtų taikoma tik pigesniems automobiliams, kurių kaina ne didesnė nei 20 proc. praeitų metų jų vidutinės rinkos kainos.