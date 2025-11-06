„Alauša“ degalinei – nemalonumai: skirta tūkstantinė bauda

Teismas lapkričio 6 d. sprendimu atmetė „Alauša“ skundą ir paliko galioti VERT sprendimą.
„Atsižvelgęs į bylos aplinkybes, teismas konstatavo, kad pareiškėjos argumentai dėl nutarimo motyvavimo trūkumo nėra pagrįsti. (…) Taigi teismas atmetė pareiškėjos skundą kaip nepagrįstą“, – pranešė Regionų administracinis teismas.
Kaip nurodė teismas, šis sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
VERT nutarime teigta, kad „Alauša“ patiektų degalų energinės vertės dalis, sudaryta iš biodegalų ir kitų atsinaujinančių energijos išteklių degalų, 2023 m. siekė 6,78 proc. – iš jų 0,39 proc. sudarė pažangieji biodegalai.
Anot VERT, Alternatyviųjų degalų įstatyme nustatyta didesnė privaloma biodegalų dalis, įmonės neįvykdytų įsipareigojimų apimtis sudarė 0,42 proc. energinės vertės.
„Alauša“ šį nutarimą teismo prašė panaikinti kaip nemotyvuotą ir nepagrįstą. Pasak įmonės, VERT neatsižvelgė į paaiškinimus, jog įmonė įsipareigojimų neįvykdė dėl Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių (DAEI) apskaitos sistemos reglamentavimo ir techninių trūkumų, o ne dėl pačios įmonės kaltės.
Teismas nurodė, kad pagal įstatymą VERT priima konstatuojamojo pobūdžio sprendimus – įskaito arba panaikina DAEI apskaitos vienetus pagal pateiktus duomenis, o ne vertina priežastis, kodėl įsipareigojimai neįvykdyti.
„Teismas nurodė, kad, vadovaujantis Įstatymu, nustačius, kad įpareigojimai buvo neįvykdyti, atsakomybės taikymas sprendžiamas priimant kitą administracinį sprendimą“, – teigiama teismo pranešime.
Tam anksčiau VERT priėmė savarankišką sprendimą dėl sankcijos taikymo, bendrovei skirta 39 tūkst. eurų bauda.
Šis sprendimas yra ginčijamas kitoje byloje Regionų administraciniame teisme.