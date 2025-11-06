Lenkijos degalinėje – itin brangi klaida: vos kelis kilometrus nuvažiavę vairuotojai pastebėjo rimtus gedimus

Kaip pirmadienį, lapkričio 3 d., paskelbė portalas „Energetyka24“, incidentas nutiko spalio 21–26 d. Vloclaveko mieste naujai atidarytoje „Orlen“ degalinėje. Į bakus, kuriuose turėjo būti benzinas, įpilta dyzelino – dėl to dešimtys vairuotojų įsipylė netinkamo kuro.
Nuvažiavus vos kelis kilometrus, vairuotojams dingo automobilio galia, kompiuteriai pradėjo rodyti klaidas, o kraštutiniais atvejais užgeso ir varikliai. Kai kurie vairuotojai turėjo skambinti pagalbos tarnybai, nes jų automobiliai nebegalėjo važiuoti.
„Orlen“ patvirtino, kad klaida įvyko dėl išorinio tiekėjo, atsakingo už bakų pildymą. Skelbiama, kad po to, kai buvo nustatyta klaida, sumaišytų degalų pardavimas buvo sustabdytas, o bakas išvalytas. Bendrovė paskelbė, kad prekyba bus atnaujinta užbaigus techninės priežiūros darbus.
Tiesa, nukentėjusieji gali kreiptis dėl kompensacijos, tačiau transporto priemonių remontas gali nemenkai paploninti piniginę. Nukentėjusieji raginami pranešti apie žalą naudodami trečiųjų šalių civilinės atsakomybės draudimo formą, kurią galima rasti „Orlen“ interneto svetainėje, arba telefonu per karštąją liniją.
Taip pat skelbiama, kad vairuotojas, kuris įpylė netinkamo kuro, gali reikalauti kompensuoti visas transporto priemonės remonto išlaidas. Tai apima ne tik patį remontą, bet ir kitas išlaidas, pvz., transporto priemonės vilkimą ar pakaitinės transporto priemonės nuomą, jei tai būtina darbui.
