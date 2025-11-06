Pradedami neįprasto traukinio bandymai: truks ilgiau nei pusmetį

Spalio viduryje elektrinis traukinys buvo atgabentas į Vilniaus intermodalinį terminalą, kur jo vagonai nuleisti ant vežimėlių ir sujungti į vientisą riedmenį. Lietuvoje dirbantys Šveicarijos kapitalo įmonės „Stadler Polska“ specialistai užtikrino, kad traukinys būtų paruoštas bandymams.
Statiniai bandymai atliekami traukiniui stovint arba judant itin nedideliu greičiu, dažniausiai depų teritorijose – jų metu tikrinamos pagrindinės sistemos ir jų veikimas. Dinaminiai bandymai atliekami Lietuvos geležinkelių viešojoje infrastruktūroje, siekiant įvertinti, kaip veikia traukinio sistemos. Dinaminių bandymų metu riedmuo tikrinamas jam važiuojant įvairiais greičiais ir režimais – greitėjant, stabdant ar važiuojant tolygiai. Bandymų metu pasiekiamas ir maksimalus 160 km/h greitis.
„Džiaugiamės, kad Lietuvoje pradedami naujojo elektrinio traukinio bandymai – tai vienas svarbiausių pasirengimo etapų prieš pradedant keleivines keliones. Tai modernus, komfortiškas ir tvarus riedmuo, kurį keleiviams planuojame pristatyti kitų metų antroje pusėje. Taip pat laukiame, kol mūsų riedmenų parką papildys dar 8 elektriniai ir 6 bateriniai traukiniai – tai leis pasiūlyti dar daugiau patogių ir aplinkai draugiškų kelionių“, – sako „LTG Link“ vadovė Kristina Meidė.
Siekiant užtikrinti, kad bandymų metu nebūtų trikdomas kitų traukinių – keleivinių ir krovininių – eismas, dauguma bandymų atliekami naktį. Dėl „Stadler Flirt“ traukinio bandymų keleivinis traukinių eismas nebus stabdomas ar keičiamas.
Skaičiuojama, kad bandymai truks iki 2026 metų vasaros antros pusės: bandymų apimtis ir trukmė nustatoma pagal Europos Sąjungoje galiojančius traukinių bandymų reikalavimus.
Pasibaigus naujojo riedmens statiniams ir dinaminiams bandymams, bus atliktos sertifikavimo procedūros, turės būti suteiktas leidimas eksploatuoti traukinį keleivinėse kelionėse. Įvertinusi bandymų rezultatus, leidimą eksploatacijai suteiks Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA).