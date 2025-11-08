Dvi lemtingos automobilių spalvos: dėl jų laikui bėgant prarandate daugiausia pinigų

„NexusMedia“ tyrimas, atliktas naudojant „EasySearch“ duomenis, palygino dešimties geriausiai parduodamų modelių – nuo sedanų iki visureigių ir elektromobilių – nusidėvėjimą. Vidutinis penkerių metų nusidėvėjimo lygis išaugo iki 45,6 % 2025 m., palyginti su 38,8 % 2023 m., o elektromobiliai prarado beveik 60 % savo vertės. Tuo tarpu spalva išsiskiria kaip pagrindinis veiksnys.
Mėlynos spalvos automobiliai
Vidutinis nusidėvėjimas: 27,11 proc.
Vidutinė prarasta vertė: 12 449 JAV doleriai
Mėlynos spalvos automobiliai laikomi blogiausiais perparduodant, nes jų vidutinė kaina labiausiai nukrenta iš visų populiarių spalvų. Remiantis „Kelley Blue Book“ žinynu, mėlynos spalvos automobilius taip pat sunkiau išlaikyti švarius, nes ant jų greitai atsiranda vandens dėmės, įbrėžimai ir dryžiai.
Nepaisant šių trūkumų, mėlyna spalva vis dar yra tarp penkių populiariausių automobilių spalvų, praėjusiais metais užėmusi 9 % rinkos, remiantis „Edmunds“ duomenimis.
Juodos spalvos automobiliai
Vidutinis nusidėvėjimas: 23,30 proc.
Vidutinė prarasta vertė: 10 804 JAV doleriai
Nepaisant to, kad juoda spalva yra viena iš labiausiai paplitusių keliuose, tyrimas parodė, kad juodi automobiliai praranda daugiau vertės nei dauguma kitų spalvų.
Juodi automobiliai geriausiai atrodo iškart po plovimo, tačiau nešvarumai, žiedadulkės ir dulkės nusėda beveik akimirksniu.
Kitos populiarios spalvos
Tyrimas taip pat fiksavo raudonų, sidabrinių ir baltų automobilių kainų kritimą. Skirtingai nuo juodos ir mėlynos spalvų, šias spalvas lengviau prižiūrėti ir išlaikyti jų išvaizdą.
Raudonų automobilių kainos vidutiniškai nukrito 21,6 %. Sidabrinė spalva prarado 21,3 %. Balta spalva pasirodė esanti stabiliausia sąraše, praradusi 18 % ir užimanti pirmąją vietą populiariausių spalvų sąraše su 25 % rinkos dalimi.
Ką tai reiškia automobilių pirkėjams
Nors vairuotojai gali rinktis automobilio spalvą, orientuodamiesi į estetinės savybes, ji gali turėti didelės įtakos tam, kiek pinigų galėsite susigrąžinti, kai ateis laikas jį parduoti. Atsižvelgiant į bendrą nusidėvėjimo augimą ir, konkrečiai, greitą elektromobilių vertės mažėjimą, geriau nepasirinkti mėlynos ir juodos spalvų.
Neutralūs atspalviai, tokie kaip balta arba sidabrinė, gali būti ne tokie efektingi, bet jie yra daug saugesni finansiškai, kai ateina laikas keisti automobilį.