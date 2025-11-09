Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Nauja Vyriausybė
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Konferencija Mano erdvė
Saugumo kodas
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Auto
Rinka
2025 m. lapkričio 9 d. 11:06
Kad Europa itin pažeidžiama – parodė vienas Kinijos ėjimas: tarp automobilių gamintojų kilo panika
2025 m. lapkričio 9 d. 11:06
Lrytas Premium nariams
2020-aisiais Europos Komisija (EK) iškėlė tikslą, kad iki 2030 metų bent penktadalis pramonei reikalingų lustų būtų pagaminta ES. Bet jau dabar aišku, kad jo pasiekti beveik neįmanoma.
Daugiau nuotraukų (6)
lustai
Kinija
Nyderlandai
Rodyti daugiau žymių