A.Lukašena kalbėjo, kad Lietuvos valdžios institucijos nusprendė „tyčiotis ir dar kartą bandyti jų šalį kažkuo apkaltinti“.
„Mes jau seniai esame pasirengę atidaryti sieną. Mes jos neuždarėme“, – karštai kalbėjo A.Lukašenka.
Minėtame leidinyje taip pat rašoma, kad Baltarusijos diktatorius A.Lukašenka įsakė įvesti paros mokestį. Iš Lietuvos vilkikų už stovėjimą būtų prašoma sumokėti 120 eurų. A.Lukašenka pareiškė, kad jei mūsų vežėjai už tai nesumokės, autovežiai galėtų būti konfiskuojami.
Primename, kad šiandien rytą Baltarusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad dėl Lietuvos sprendimo uždaryti Baltarusijos ir Lietuvos kontrolės punktus, jų pusėje susikaupė daugiau nei 1100 vilkikų. Dėl to siekdama užtikrinti šių transporto priemonių, daugiausia esančių Kamenyj Log ir Benekainių kontrolės punktų prieigose, saugumą ir apsaugą, nusprendė jas perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles Katlovkos kontrolės punkto apylinkėse.
Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Olegas Tarasovas teigia, kad šįryt Baltarusija nusprendė nebeišleisti Lietuvoje registruotų vilkikų per Medininkų pasienio kontrolės punktą. Jo teigimu, vežėjai nežino, ką daryti, nes parvežti vilkikų atgal į šalį galimybės nebėra.
„Dabar tokia situacija, kad baltarusiai uždarė praleidimą per Medininkų postą. Buvo vienintelė galimybė grįžti lietuviškiems (vilkikams – ELTA), kurie buvo pasienyje, ir baltarusiai šitą galimybę uždarė“, – Eltai sakė O. Tarasovas.
Jo teigimu, dabar visi Lietuvos įmonių vilkikai ir puspriekabės, stovinčios pasienyje, iš Benekainių yra nukreipiamos į Berestovicą, o iš Kamenyj Log – į Kotlovką, kur turi būti vežamos į mokamas stovėjimo aikštelės.
Vežėjų atstovas teigia, kad šiuo metu laukiama daugiau informacijos ir Lietuvos Vyriausybės veiksmų, nes vežėjai nebežino, kaip elgtis toliau.
„Kol kas vežėjai privalo visas savo mašinas pervežti į nurodytas vietas, kadangi ten policija važiuoja ir reikalauja perkelti iš kelkraščių, iš stovėjimo aikštelių prie pasienio. Po to nežinau, stebime, žiūrime situaciją, laukiame reakcijos iš valdžios. Kol kas labai mažai laiko praėjo“, – sakė jis.
„Tiesiai šviesiai pasakius, šiuo metu mes nežinome, ką daryti. Dabar viskas, nebėra galimybės grįžti, tik žmones galima paimti iš ten, nes visos transporto priemonės dabar stovės mokamose aikštelėse, jie garantuoja, kad bus saugiai laikomos ir bus galima paleisti vairuotojus“, – tęsė O.Tarasovas.
Nuostoliai dar labiau išaugs
„Linavos“ viceprezidentas sako, kad Baltarusijai priėmus sprendimą stabdyti Lietuvoje registruotų sunkvežimių eismą per Medininkų pasienio kontrolės punktą, nuostoliai tik dar labiau išaugs. Anot jo, daug kainuos vien jų pervežimas į nurodytas mokamas stovėjimo aikšteles, kadangi Lietuvos vairuotojų Baltarusijoje likę mažiau nei transporto priemonių.
„Dabar daug labiau išaugs (nuostoliai – ELTA). Visų pirma, prisidės eiliniai pergabenimai iš vietos į vietą“, – aiškino jis.
„Tai vėl reikės samdyti baltarusiškas galvas ar leis mums patiems pervažiuoti. Tačiau vis tiek reikia pilti kurą, mokėti už kelius, už performinimus, sumokėti vairuotojams atlyginimus, kad jie pervažiuotų, o paskui reikės mokėti už stovėjimo aikšteles“, – pridūrė O. Tarasovas.
Anot jo, iki šiol Lietuvos pasieniečiai per parą į šalį per Medininkų pasienio kontrolės punktą įleisdavo apie 60 vilkikų.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Dėl šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Siekdama sugrąžinti į šalį Baltarusijoje likusius vilkikus, Lietuva kreipėsi į Baltarusiją dėl laikino Šalčininkų pasienio kontrolės posto atidarymo, tačiau ji šeštadienį pareiškė nesutinkanti.
Kaip skelbta anksčiau, A.Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.