M.Goroško minėjo į Baltarusiją įvažiavęs spalio 27 d.
„Važinėjau tarp sienų. O dabar net negaliu nuvažiuoti prie kitos“, – kalbėjo vyras.
„Daugiausia vežame krovinius iš Kinijos. Aš jau stovėjau eilėje Breste, bet mane atsisakė įleisti. Jie mane nukreipė čia oficialiu įsakymu, todėl aš atvykau. Kadangi vežu „AliExpress“ prekes, Lietuva man neleidžia įvažiuoti“, – aiškino M.Goroško.
Vairuotojas pridūrė, kad jo įmonė šiuo metu ieško būdo, kaip pristatyti krovinį į paskirties vietą, perkraunant jį į kitą transporto priemonę.
„Taigi, paaiškėjo, kad turėsiu stovėti eilėje čia tuščias“, – sakė jis.
„Tai labai sudėtinga situacija. Lietuvos vežėjai labai nukentės. Mūsų įmonė – labai didelė ir mes labai priklausomi nuo kiniškų krovinių gabenimo. Tai reiškia, kad mes Europoje pakraudavome sunkvežimius, skirtus Baltarusijai, Rusijai, Uzbekistanui, visoms NVS šalims“, – sakė vilkiko vairuotojas.
„Mes gabenome krovinius iš Kinijos po visą Europą ir į Jungtinę Karalystę: drabužius, „AliExpress“ siuntinius, automobilių akumuliatorius. Dabar aš neįsivaizduoju, kaip tai veiks“, – pridūrė M.Goroško.
Ministras: situacija gali pasikeisti per valandą
Lietuva į situaciją dėl Baltarusijoje užstrigusių vilkikų reaguoja adekvačiai, tačiau iš Baltarusijos pusės sprendimų dar gali būti visokių ir viskas gali pasikeisti net per valandą, teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Mačiau (Aleksandro Lukašenkos citatas – ELTA). Atrodė, kad jis nekalba (apie visų transporto priemonių konfiskavimą – ELTA), o apie tai, kad galbūt jie konfiskuos tas priemones, kurios pamestos, niekam nepriklauso ir jų savininkas neatsiranda. Tiesa, nenoriu spekuliuoti, nes iš Baltarusijos galima visko laukti. (…) Praeityje konfiskavimo atvejų yra buvę, tad ir čia visko gali būti“, – žurnalistams sakė V.Kondratovičius.
„Tiesa, kaip esu sakęs anksčiau, čia nebūtinai reikia sulaukti sienų uždarymo. Baltarusijoje situacija gali pasikeisti per valandą – jis (A. Lukašenka – ELTA) gali nuspręsti, pasirašyti įsaką ir bus konfiskavimas. (…) Rizikos ten visada buvo tokios. (…) Manau, kad poelgiu, kurį Baltarusija padarė šiandien, ji bando mus kažkaip spausti. Tiesa, veiksmai, kuriuos darome mes – yra adekvatūs, nes prieš mus toliau vykdoma hibridinė ataka – siunčiami balionai, trikdomas civilinės aviacijos eismas“, – kalbėjo Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovas.
Pasak jo, visiškai tikslios informacijos apie tai, kiek krovininių transporto priemonių yra užstrigusių Baltarusijoje – nėra, tačiau remiantis turimais skaičiais, jų kiekis galėtų siekti 1,1 tūkst.
„Tikslios informacijos ar duomenų bazės, į kurią galėtume pažiūrėti ir pasakyti, kad būtent tiek tų vilkikų yra Baltarusijoje – nėra. 1 tūkst.–1,1 tūkst. yra apytikslis vertinimas, pagal dabartinę situaciją. Prie Šalčininkų yra apie 400 automobilių, pagal aikštelės duomenis, prie Medininkų taip pat kažkiek stovi. (…) Puspriekabių, tiesa, gali būti daugiau“, – teigia V. Kondratovičius.
Kaip skelbta anksčiau, Baltarusijai pranešus, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas teigė, kad Minsko režimas toliau renkasi sprendimus, neturinčius nieko bendra su situacijos deeskalacija.