Premjerė apie Baltarusijoje užstrigusius vilkikus: vežėjų emocinis fonas – šiek tiek nesąžiningas

„Tikrai buvo galima šiai situacijai pasirengti, nes mes nieko neslėpėme ir atvirai apie viską kalbėjome. Dabar, toks perdėtas vežėjų emocinis fonas, sakyčiau yra šiek tiek nesąžiningas, nes mes apie tai kalbėjome ir sakėme, kad reikia tam ruoštis“, – LRT radijuje trečiadienį kalbėjo I. Ruginienė.
„Man skaudu dėl tokios susidariusios situacijos (su vežėjais – ELTA), bet klausimas yra toks, kad jei mūsų verslas turi santykių su Baltarusija arba Baltarusijai ir Rusijai prijaučiančioms šalims – jos, matyt, turi įsivertinti riziką. (…) Sienos nebuvo uždarytos čia ir dabar, staigiai. Jei atsimenate ankstesnį laikotarpį, buvo keli ir labai trumpi uždarymai, o mes nuolatos dvi savaites kartojome ir sakėme, kad jei nesustos hibridinė ataka – mes sienas uždarysime ilgesniam laikui“, – aiškino premjerė.
Ji pabrėžė, kad tokioje situacijoje, valdžia neturi jokios išeities, išskyrus imtis visų galimų veiksmų, kad užtikrinti šalies ir gyventojų saugumą.
„Jei yra jautri situacija tarp mūsų bei Rusijos ir Baltarusijos – mes imsimės visų veiksmų, kad užtikrinti mūsų piliečių saugumą. Verslai, kurie bendradarbiauja su tokiomis šalimis, turi ruoštis ir įvertinti riziką tęsiant tokius santykius“, – tikina I. Ruginienė.
Teigia, jog Lietuva iš savo pusės sieną atidaryti gali, bet trūksta pozityvių ženklų iš Baltarusijos
Pasak ministrės pirmininkės, Lietuva gali ir nėra prieš idėją atidaryti sienas, tačiau pabrėžia, kad tai yra sprendimas, kurį kartu turi priimti abi šalis, o dabar bendradarbiavimo ar teigiamų signalų iš Baltarusijos – nėra.
„Taip, mes galime atidaryti sienas ir atidarysime sienas, kai pamatysime, kad ir iš kitos pusės atsiranda pozityvūs ženklai“, – sako I. Ruginienė.
„Mes iš savo pusės tikrai galime atidaryti sienas, kad sugrąžintume sunkvežimius į Lietuvą ir mes apie tai esame kalbėję, tačiau tai yra dviejų šalių sprendimas. Baltarusija visiškai nerodo jokio geranoriškumo šiuo klausimu, o tai rodo, kad situacija yra pakankamai įtempta – mes ją sprendžiame“, – užtikrina Vyriausybės vadovė.
Tiesa, kaip teigia premjerė, retorika iš šalies agresorės pusės po truputį keičiasi.
„Keičiasi retorika iš Baltarusijos pusės – jau kalbama apie derybinę grupę ir kitus dalykus, tad pozityvūs ženklai ateina, bet dar reikia nuveikti daug darbo“, – pridūrė ji.
Teigiamai vertina institucijų reakciją ir tvarkymąsi su hibridine ataka
I. Ruginienės manymu, hibridinė ataka, kurią Baltarusija pradėjo ir tęsia prieš Lietuva yra tokia, su kokia šaliai dar nėra tekę susidurti. Ji teigia vertinanti institucijų persiorientavimą į oro balionų keliamus pavojus ir tikina, kad vis trumpesni oro uostų uždarymai kilus pavojams, rodo, kad situacija tapo geriau valdoma.
„Patiriame visiškai naują hibridinę ataką, kurios iki šiol neturėjome ir jos, tokio tipo kaip balionai, nebuvo. Visoms institucijoms teko persiorientuoti ir aš joms labai dėkinga – nuo policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) iki kariuomenės. Tai, ką padarėme per kelias savaites, nebuvo padaryta per kelerius metus“, – sako ministrė pirmininkė.
„Pagaliau įvyko sklandus bendradarbiavimas. Matome, kad oro uostai yra uždaromi tik kritiniu metu ir labai trumpam laikotarpiu, o tai reiškia, kad situacija jau yra valdoma. Sienų uždarymų – tai spaudimo priemonė pačiai Baltarusijai, (skatinant – ELTA) ją elgtis padoriai su savo kaimynais. Visi suprantame, kad tie balionai staiga pradeda kilti ir gausiai tada, kai vėjo kryptis yra link oro uostų“, – primindama, jog Baltarusijos veiksmai – tyčiniai, teigia premjerė.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Anksčiau vidaus reikalų ministras teigė, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Anksčiau skelbta, kad A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.