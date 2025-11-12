Premjerė: Lietuva gavo oficialų Baltarusijos siūlymą

„Yra gautas laiškas dėl derybų pradžios, laišką vertinsime ir darysime atitinkamus sprendimus. Darbas vyksta ir vyksta intensyviai, (…) tiesiog tam tikrų dalykų tikrai viešai negalime aptarinėti“, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį sakė I. Ruginienė.
Baltarusijos žiniasklaida skelbė, kad Minskas pasisako už kuo greitesnį įprastos veiklos atnaujinimą pasienyje su Lietuva – Baltarusijos užsienio reikalų ministras Maksimas Ryženkovas teigė, kad Lietuvai taip pat jau išsiųsti atitinkami pasiūlymai.
Atsižvelgdama į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
I. Ruginienė trečiadienį pakartojo, kad pagrindinis Lietuvos sprendimo uždaryti sieną tikslas ne sustabdyti ekonominius procesus tarp šalių ar vilkikų eismą per sieną, tačiau užkardyti hibridines Minsko režimo atakas.
„Matome pozityvius ženklus, bet turime įsitikinti, kad taip ir yra. Kai tik įsitikinsime, tuoj pat atidarysime sienas ir leisime judėti. Bet sienų uždarymas yra tam, kad suvaldytume balionų hibridinę ataką“, – aiškino premjerė.
„Kai tik saugumo lygis grįš į ankstesnę padėtį, sienos bus atidarytos“, – pridūrė ji.
Lietuvos vežėjų atstovai yra užsiminę, kad jei nebus atidaryta siena su Baltarusija ir nebus realių Vyriausybės sprendimų, jie svarstys protesto akcijų galimybę tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje, jų teigimu, Lietuvos valdžia neįspėjo apie sienos su Baltarusiją uždarymą.
Visgi Vyriausybės vadovė pabrėžė, kad, nors jai yra „apmaudu“ dėl pasienyje užstrigusių vilkikų, vežėjai šioje situacijoje turėtų prisiimti atsakomybę.
„Baltarusija nėra ta šalis, į kurią buvo rekomenduota keliauti, kirsti sieną tiek fiziniams asmenims, tiek juridiniams asmenims. Juridiniai asmenys nepaklausė tos rekomendacijos, bet jų yra valia ir laisvė pasirinkti ir jie turi įvertinti rizikas“, – teigė I. Ruginienė.
Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžio Lietuvos Vyriausybė spalį nusprendė iki lapkričio pabaigos uždaryti sieną – eismas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Siekdama sugrąžinti į šalį Baltarusijoje likusius vilkikus, Lietuva kreipėsi į Baltarusiją dėl laikino Šalčininkų pasienio kontrolės posto atidarymo, tačiau šalis tai padaryti atsisakė.
Dėl to pasienyje su Baltarusija yra įstrigę tūkstančiai Lietuvoje registruotų vilkikų, eismas yra ribojamas ir per Medininkų postą.