Baltarusijos muitinė šalyje įstrigusių Lietuvos sunkvežimių vairuotojams grasina baudomis

Portalo teigimu, Baltarusijos institucijoms nepaklususiems vairuotojams gali grėsti „maksimalaus dydžio administracinės nuobaudos“ pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 24.3 straipsnį (nepaklusimas teisėtam pareigūno, veikiančio pagal jam suteiktus įgaliojimus, nurodymui ar reikalavimui). Maksimali bausmė pagal minėtą kodekso straipsnį – 100 bazinių dydžių bauda (4,2 tūkst. Baltarusijos rublių arba apie 1 058 eurai).
Pasak „Pozirk“, šiuo metu 429 sunkvežimiai yra specialioje stovėjimo aikštelėje prie Berestovicos (Lenkijos pusėje Bobrovnikai) pasienio punkto, 348 – Kotlovkos (Lietuvos pusėje Lavoriškės), 166 – Beniakonių (Šalčininkai), 102 – Kamenyj Logo (Medininkai) pasienio punkto.
„Šių 1 045 transporto priemonių vairuotojai, įvykdę oficialų muitinės reikalavimą pastatyti sunkvežimius į specialiai įrengtas ir saugomas stovėjimo aikšteles, gali išvykti iš Baltarusijos teritorijos“, – pranešė VMK.
„Dėl daugiau nei 220 Lietuvos sunkvežimių, iš kurių 140 stovi kelkraščiuose netoli pasienio punktų, VMK ir Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai ieško jų vairuotojų ir užtikrina sunkvežimių nugabenimą į tam įrengtas vietas“, – teigiama pranešime.
Kaip anksčiau rašė ELTA, dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžio Lietuvos Vyriausybė spalį nusprendė iki lapkričio pabaigos uždaryti sieną – eismas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Apie tūkstantį transporto priemonių pasienyje užstrigo po to, kai Lietuvai uždarius sieną Baltarusijos autokratinis lyderis Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.
Premjerė Inga Ruginienė savaitės viduryje nurodė, jog Lietuva sulaukė oficialaus laiško iš Baltarusijos su siūlymu pradėti derybas dėl situacijos pasienyje.
Ketvirtadienį ministrė pirmininkė akcentavo, kad kol kas Lietuva nesidera, o tik siunčia A. Lukašenkos režimui žinutę, dėl ko nuspręsta uždaryti sieną. Pasak jos, siena bus atidaryta, kai nebebus fiksuojama hibridinės atakos požymių.
I. Ruginienė taip pat pažymėjo, kad Lietuvos vežėjų įmonės, kurioms priklauso Baltarusijoje strigę vilkikai, nuo 2021 m. buvo nuolatos perspėjamos apie reisų vykdymo į kaimyninę valstybę rizikas, tačiau įspėjimus ignoravo.
