Baltarusija pateikė Lietuvai pasiūlymą: imituoja norą spręsti problemas

„Naujausia šios dienos informacija dar kartą patvirtina, kad Baltarusijos režimas tik imituoja norą spręsti mūsų ir Europos vežėjų, kurie laikomi įkaitais, problemas.
Galime padėkoti partneriams Lenkijoje, kad išlaikė uždarytus pasienio kontrolės punktus su Baltarusija kur kas ilgiau nei planuota, ir būtų naivu nesusieti režimo siūlymą atidėti techniniu ekspertiniu lygmeniu spręsti mūsų vežėjų problemą iki kito antradienio.
Dar kartą galim akcentuoti, kad pasienio kontrolės punktai uždaryti dėl Baltarusijos vykdomos hibrdininės atakos prieš Lietuvą. Vietoj to, kad sustabdytų kontrabandinių balionų keliamą grėsmę vakarų civilinei aviacijai, Baltarusija gilina eskalaciją ir piratų ar teroristų metodais paėmė įkaitais mūsų ir Europos vežėjų turtą“, – sakė patarėjas.
Anot jo, Lietuvos pareigūnams suformuotos labai aiškios instrukcijos, ką Baltarusija turi nedelsiant padaryti, kad Lietuva svarstytų sienų atidarymą. Ir, nepaisant pozityvių ženklų, uždarius sienas (sumažėjęs balionų skaičius, sumažėjusios rizikos), Baltarusija privalo nedelsiant leisti išvykti mūsų krovininiam transportui be jokių papildomų sankcijų.
Lenkija pranešė atidaranti su pasienio kontrolės punktus
Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė planuojanti pirmadienį, lapkričio 17 d., atidaryti du kelių sienos su Baltarusija kontrolės punktus, informuoja portalas „TVP World“. Šiuo žingsniu siekiama atnaujinti užstrigusį prekių srautą, skelbė ELTA.
Lenkijos vidaus reikalų ministerija paskelbė pasiūlymo projektą, kuriame siūloma pirmadienį atidaryti du kelių sienos perėjimo punktus, pranešė Lenkijos naujienų tarnyba „TVP Info“, remdamasi Lenkijos vyriausybės teisės aktų centro tinklalapiu.
Pirmasis yra Kuznicos-Bruzgių pasienio punktas, esantis į šiaurę nuo Balstogės. Jis, su tam tikrais apribojimais, bus atidarytas keleiviniam transportui, išskyrus autobusus.
Antrasis yra Bobrovnikų-Berastavicos pasienio punktas, esantis į rytus nuo Balstogės. Jis, taip pat su tam tikrais apribojimais, bus atidarytas, krovinių ir keleivių eismui.
„Siūlomomis priemonėmis siekiama atnaujinti žmonių ir prekių srautą, reaguojant į visuomenės, ypač didelės verslininkų, vežėjų ir iš Baltarusijos į Lenkiją į darbą keliaujančių žmonių grupės, lūkesčius“, – teigiama pasiūlymo projekte.
Pasak „TVP World“, Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas praeitą mėnesį pabrėžė, kad bet kokiems pasienio punktų atidarymams iš pradžių bus taikomas bandomasis laikotarpis.
Teigiama, kad Lenkija visus sienos su Baltarusija kontrolės punktus buvo laikinai uždariusi saugumo sumetimais, kai rugsėjo mėnesį jos rytinė kaimynė rengė bendras karines pratybas su Rusija.
„Vėliau, siekiant išlaikyti būtiniausią prekybos srautą, buvo atidarytas Terespolio–Bresto kelių pasienio punktas į rytus nuo Varšuvos, taip pat keletas geležinkelio sienos perėjų.
Tačiau tolesni punktų atidarymai buvo atidėti iki lapkričio vidurio iš solidarumo su Lietuva, kuri taip pat apribojo galimybes kirsti savo sieną po to, kai į šalies oro erdvę iš Baltarusijos įskrido kontrabandiniai balionai“, – rašo ELTA.
