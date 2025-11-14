Kauno politikai leido apmokestinti dar daugiau gatvių ir aikštelių – neišvengta aštrių diskusijų

Pagal parengtą tarybos sprendimo projektą siūloma žaliąją parkavimo zoną išplėsti, įtraukiant septynias naujas gatves ir vieną aikštelę, kur iki šiol automobilių stovėjimas buvo nemokamas.
Antradienį taryba tarybos sprendimo projektui pritarė, tad nuo šiol vietinė rinkliava bus pradėta rinkti aikštelėje ties K. Baršausko g. 59, Perkūno alėjoje, Vaižganto g., Margio g., E. Fryko g., Paparčių g., Ąžuolyno g. ir Joninių g. Šiose vietose būtų taikoma 0,50 euro rinkliava už valandą, o mokėti reikėtų darbo dienomis nuo 8 iki 18 valandos.
Anot opozicinės konservatorių frakcijos pirmininko Paulius Lukševičiaus, svarstant parkavimo klausimus komitetuose buvo pažymėta, jog tarybos projekte minimos Žaliakalnio gatvės ir taip kemšasi. Tad P. Lukševičius teiravosi, ar nebūtų geriau parkavimą šiose gatvėse uždrausti.
Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius atsakė, jog buvo svarstomi „įvairūs variantai“, tačiau parkavimą draudžiantys ženklai esą sukurtų vizualinę taršą.
Konservatorė Andrijana Filinaitė teiravosi, ar būtų galima pastatyti ženklus, kuriais būtų ribojamas nemokamas parkavimo laikas. Ji atkreipė dėmesį, jog tokie ženklai jau yra Savanorių pr.
„Svarstėme visus variantus, siūlome šį, kurį atnešėme į tarybą“, – atsakė M. Matusevičius.
Tiesa, A.Filinaitės minėtas atvejis, kuomet įrengti ribotą laiką stovėti leidžiantys kelio ženklai, yra prie Š.Matijošaičio valdomo pastato. Apie tai portalas „Kas vyksta Kaune“ jau rašė anksčiau.
Martynas Prievelis teiravosi dėl minėtos vizualinės taršos – pasak tarybos nario, išsakytas argumentas yra nelogiškas, nes parkavimą apmokestinus, informacinius ženklus vis tiek reikės statyti.
Be to, M.Prievelis atkreipė dėmesį, jog automobiliai netvarkingai parkuojami ir kitose Žaliakalnio gatvėse, pavyzdžiui, Radastų.
M.Matusevičius atsakė, jog visą teritoriją apmokestinus, būtų galima įrengti vieną ženklą prie įvažiavimo, įrengiant zonos ženklą. O uždraudžiant parkavimą, reikėtų įrengti gausybę ženklų.
Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjo teigimu, Radastų g. atžvilgiu atliekamas tyrimas – išanalizavus duomenis, būtų svarstoma klausimą pristatyti taryboje, tad ateityje gali būti apmokestintos ir parkavimo vietos prie viešosios bibliotekos.
Parkavimo organizavimą vadina chaotišku
V. Lendraitis klausė, kokiais kriterijais vadovaujantis pasiūlytas sprendimas apmokestinti gatves. Tarybos narys nuogąstavo, kad automobiliai tiesiog pervažiuos į kitas Žaliakalnio gatves.
Jis taip pat teigė, jog parkavimo vietų plėtra Žaliakalnyje vykdoma chaotiškai.
„Vienur apmokestinta pusė gatvės, kitur dalis gatvės, kitur aikštelė apmokestinta. Kada bus kažkokia strategija?“, – klausė V. Lendraitis.
M. Matusevičius paaiškino, jog BĮ „Parkavimas Kaune“ renka informaciją ir perduoda Transporto ir eismo organizavimo skyriui, analizę atlieka ir pats skyrius.
„Turime 3000 daviklių, analizuojame jų duomenis. Matydami parkavimo pasiteikimus, irgi teikiame siūlymus. Tai yra nuolatinis mūsų darbas, mes teikiame siūlymus. Mes tikime, kad toje vietoje sumažės automobilių [skaičius], ko mes ir siekiame. Žiūrėsime kur pasitrauks, kiek pasitrauks, gal žmonės pasirinks ir viešuoju transportu atvykti“, – teigė M.Matusevičius.
Galiausiai P. Lukševičius pareiškė, jog savivaldybė tiesiog bando pasipinigauti.
„Kelio ženklas tikrai nėra ypatingas statinys ir kalbėti apie jo kažkokią ypatingą užimamą vietą, gal nėra prasmės. Reikia pripažinti, kad paprasčiausiai Kauno miesto savivaldybės administracija rado puikią vietą ir landą pasipinigauti. Reikėtų taip ir įvardyti“, – rėžė P.Lukševičius.
Opozicinei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LŽVS) frakcijai priklausanti Vaida Pranarauskaitė teiravosi, kodėl planuojama apmokestinti K. Baršausko g. 59 aikštelę, kai parkavimas šioje gatvėje niekur kitur nėra apmokestintas.
M.Matusevičius, atsakė, kad parkavimo tvarka šioje aikštelėje derinta su KTU– esą šiuo metu laisvas vietas užstato gretimų namų gyventojai.
„Universitetas tą žino, tam pritaria. Tikrai nėra sudėtinga dėstytojui arba studentui susimokėti 50 centų už valandą. Vėlgi, yra galimybės išsipirkti metinius leidimus, tikrai nėra tos kainos didelės“, – paaiškino M.Matusevičius.
Už tarybos projektą galiausiai balsavo 23 tarybos nariai, 8 susilaikė, 6 balsavo prieš.