M. Sinkevičius apie Baltarusijoje užstrigusius vilkikus: rytoj bus priimami svarbūs sprendimai

„Aš manau, kad strategija arba sprendimai, kuriuos priėmė Vyriausybė ir premjerė su komanda, buvo pamatuoti. Aišku, kad galbūt reikia visą laiką suprasti, kad mes veikėme ne vienašališkai. Mes, padarydami tam tikrus žingsnius, galime sulaukti atoveiksmio arba reakcijos. Ir ta reakcija, aišku, vienokia ar kitokia gimsta iš Baltarusijos pusės.
Bet aš manau, kad tie sprendimai, kurie buvo priimti, buvo teisingi ir reikalingi operatyviai reaguojant į nesibaigiančius balionus, kurie tikrai daugeliui keliautojų, norinčių pasiekti Vilnių, apkartino gyvenimą“, – pirmadienį LRT televizijai sakė M. Sinkevičius.
„Žinoma, kad transporto sektorius, sakyčiau, yra nukentėjusioji pusė ir faktas tas, kad mes neabejotinai dirbame, Vyriausybė dirba. Nacionalinio saugumo komisija sprendžia, kaip padėti verslo bendrovėms, jų darbuotojams ir turtui grįžti į mūsų valstybę. Kaip tik galiu anonsuoti, kad rytoj bus priimami svarbūs sprendimai.
NSK, kuriai vadovauja I. Ruginienė, rytoj renkasi ir, matyt, bus realūs sprendimai, kurie, tikiuosi, kad šitą situaciją galutinai išspręs“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo maždaug tūkstantis Lietuvoje registruotų vilkikų.
Savo ruožtu Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.
Tokiai situacijai susiklosčius, kai kurie politikai tikina, jog Vyriausybė, užverdama sienas, priėmė pernelyg skubotą sprendimą.
Tiesa, pirmadienį buvo pradėta diskutuoti apie tai, jog du praėjusį mėnesį uždaryti PKP gali būti atverti anksčiau nei planuota – dar iki lapkričio 30 d.
