Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių susitikimas įvyko – aptarė ne tik vilkikų klausimą

Abiem pusėms atstovavo valstybių sienos apsaugos žinybų vadovų pavaduotojai Donatas Škarnulis ir Romanas Podlinevas.
Kaip skelbiama VSAT išplatintame pranešime, susitikimo metu Baltarusijos pusė buvo paraginta imtis aktyvių veiksmų stabdant meteorologinių oro balionų kontrabandą oru.
Be to, aptartos pasienio kontrolės punktų uždarymo Lietuvos pusėje priežastys ir būtinybė Baltarusijai kuo greičiau išspręsti šalyje įstrigusių Lietuvos vilkikų grįžimo klausimą.
Savo ruožtu Lietuvos pusė nurodė, kad turi būti sudarytos sąlygos Lietuvoje registruotiems vilkikams kuo greičiau išvykti iš Baltarusijos. Taip pat neturi būti taikomi neproporcingi įkainiai už krovininių automobilių stovėjimą Baltarusijos teritorijoje.
Susitikimo metu buvo taip pat aptarta situacija dėl neteisėtos migracijos, kurią Lietuva, kaip ir kaimyninės šalys, nuo 2021 m. patiria iš Baltarusijos. Ši, Lietuvos pusės teigimu, turi imtis veiksmų stabdant neteisėtą migraciją ne tik iš Baltarusijos į Lietuvą, bet ir visame regione.
Susitikimo metu buvo pateikta ir Baltarusijos pozicija, kuri bus perduota Lietuvos Vyriausybės atstovams.
Tačiau Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius ragina iš šio susitikimo per daug nesitikėti.
„Greičiausiai, gilesnis komentaras bus po šiandienos NSK posėdžio. Tada gal žinosime kažkokios informacijos, bet nereikia kažko labai tikėtis iš to susitikimo pirminio, techninio“,– po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio žurnalistams komentavo V.Kondratovičius.
Savo ruožtu prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad abiejų šalių pasieniečių susitikimo nevertėtų vadinti derybomis.
„Nevadinkime to derybomis, tai yra techninis pareigūnų susitikimas. Dėl ko derėtis? Patys sau kelkite klausimą“,– po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio žurnalistams komentavo D.Matulionis.
Prieš Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdį VSAT vadas Rustamas Liubajevas kalbėjo, kad Baltarusijos pusė išreiškė norą tęsti dialogą ir bendradarbiavimą su Lietuvos institucijomis.
„Galima pasakyti, kad buvo deklaruotas noras tęsti bendradarbiavimą su Lietuva, kovojant su neteisėta migracija, kovojant su kontrabanda. Ta mūsų informacija, kuri buvo perduota dėl kontrolės punktų darbo ateities – ji bus perduota kompetetingoms institucijoms ir, matyt, artimiausiu metu bus pateiktas atsakymas“,– žurnalistams prieš Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdį komentavo R.Liubajevas.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Vidaus reikalų ministras V.Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo maždaug tūkstantis Lietuvoje registruotų vilkikų.
Savo ruožtu Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.
Tokiai situacijai susiklosčius, kai kurie politikai tikina, jog Vyriausybė, užverdama sienas, priėmė pernelyg skubotą sprendimą.
Tiesa, pirmadienį buvo pradėta diskutuoti apie tai, jog du praėjusį mėnesį uždaryti PKP gali būti atverti anksčiau nei planuota – dar iki lapkričio 30 d.