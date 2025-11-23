Kaip apsaugoti automobilio šoninius veidrodėlius nuo aprasojimo: žinomas „TikTok“ triukas

Kad veidrodžiai neaprūktų lietaus metu, galima naudoti ingredientą, kuris yra kiekvieno namuose, mat yra būdas kaip per kelias sekundes išspręsti šią problemą.
Apie ją „TikTok“ papasakojo tinklaraštininkė Sofija Sizova.
Kuo patrinti veidrodėlius, kad neaprasotų?
Tinklaraštininkė pataria naudoti įprastą bulvę.
Ją reikia perpjauti pusiau ir bulve įtrinti stiklą. Beje, šia daržove galima valyti ne tik veidrodėlius, bet ir automobilio langus.
„Krakmolo plėvelė sukuria apsauginį sluoksnį. Lašai greitai nuteka ir netrukdo apžvalgai“, – teigia Sofija.
Šis triukas veikia dėl to, kad bulvėse esantis krakmolas sudaro hidrofobinį sluoksnį, dėl kurio vandens lašai tiesiog nurieda nuo paviršiaus, užuot trukdę matomumui.
Tai paprasta ir nebrangi alternatyva specializuotoms priemonėms, leidžianti akimirksniu pagerinti matomumą lyjant.
Šaltinis: glavred.info