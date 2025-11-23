AutoRinka

Kaip apsaugoti automobilio šoninius veidrodėlius nuo aprasojimo: žinomas „TikTok“ triukas

2025 m. lapkričio 23 d. 15:32
Šlapi šoniniai veidrodėliai yra reali problema vairuotojams rudens–žiemos sezonu, nes jie kelia papildomą riziką ir taip nelengvos kelionės metu per blogą orą. Juk prastas matomumas gali tapti nelaimės priežastimi.
Daugiau nuotraukų (1)
Kad veidrodžiai neaprūktų lietaus metu, galima naudoti ingredientą, kuris yra kiekvieno namuose, mat yra būdas kaip per kelias sekundes išspręsti šią problemą. 
Apie ją „TikTok“ papasakojo tinklaraštininkė Sofija Sizova.
Kuo patrinti veidrodėlius, kad neaprasotų?
Tinklaraštininkė pataria naudoti įprastą bulvę. 
Ją reikia perpjauti pusiau ir bulve įtrinti stiklą. Beje, šia daržove galima valyti ne tik veidrodėlius, bet ir automobilio langus.
„Krakmolo plėvelė sukuria apsauginį sluoksnį. Lašai greitai nuteka ir netrukdo apžvalgai“, – teigia Sofija.
Šis triukas veikia dėl to, kad bulvėse esantis krakmolas sudaro hidrofobinį sluoksnį, dėl kurio vandens lašai tiesiog nurieda nuo paviršiaus, užuot trukdę matomumui. 
Tai paprasta ir nebrangi alternatyva specializuotoms priemonėms, leidžianti akimirksniu pagerinti matomumą lyjant.
Šaltinis: glavred.info
automobilio veidrodėliaiTikTokAutomobilis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.