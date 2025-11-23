Žinia iš Baltarusijoje įstrigusių vežėjų: nuotaikos slogios

„Nieko naujo, viskas tas pats, kaip įkalti. Ir šiandien tiktai patvirtino, kad Baltarusijos pusė nori susitikimo Užsienio reikalų ministerijos lygiu. Tas pat, ką ir vakar sakė“, – teigė E. Mikėnas.
Anot jo, buvo atsiradusi viltis, nes į aikštelę buvo atvažiavę baltarusių užsienio reikalų ministerijos žemesnio lygio pareigūnai – bet niekas nepasikeitė.
Paklausius, ko galima tikėtis kitą savaitę, asociacijos prezidentas nurodė, kad viskas atrodo miglotai.
„Nieko konkretaus negaliu pasakyti. Informuota vyriausybė, informuotas krizių valdymo centras. O kaip jie nuspręs, tai pamatysim, – sakė jis.
Į klausimą, ar pasiekia žinios, kaip laikosi patys sulaikyti vairuotojai, kokios jų nuotaikos, E. Mikėnas atsakė: „Visi apsimokėję, visi laukia, vėl gyvena mašinose, laukimu. Ir aišku, nuotaikos labai slogios“.