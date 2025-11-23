AutoRinka

Žinia iš Baltarusijoje įstrigusių vežėjų: nuotaikos slogios

2025 m. lapkričio 23 d. 17:38
Kaip sekmadienį informavo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidentas Erlandas Mikėnas, jokių esminių pokyčių dėl Baltarusijoje įstrigusių Lietuvos vežėjų nėra.
„Nieko naujo, viskas tas pats, kaip įkalti. Ir šiandien tiktai patvirtino, kad Baltarusijos pusė nori susitikimo Užsienio reikalų ministerijos lygiu. Tas pat, ką ir vakar sakė“, – teigė E. Mikėnas.
Anot jo, buvo atsiradusi viltis, nes į aikštelę buvo atvažiavę baltarusių užsienio reikalų ministerijos žemesnio lygio pareigūnai – bet niekas nepasikeitė.
Paklausius, ko galima tikėtis kitą savaitę, asociacijos prezidentas nurodė, kad viskas atrodo miglotai.
„Nieko konkretaus negaliu pasakyti. Informuota vyriausybė, informuotas krizių valdymo centras. O kaip jie nuspręs, tai pamatysim, – sakė jis.
Į klausimą, ar pasiekia žinios, kaip laikosi patys sulaikyti vairuotojai, kokios jų nuotaikos, E. Mikėnas atsakė: „Visi apsimokėję, visi laukia, vėl gyvena mašinose, laukimu. Ir aišku, nuotaikos labai slogios“.
