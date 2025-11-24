Rizika labai didelė: įvardyti automobiliai, kurių nereikėtų pirkti Lenkijoje

AutoRinka

2025 m. lapkričio 24 d. 10:58
Žmonės dažnai perka naudotus automobilius, atvežtus iš užsienio. Manoma, kad jų techninė būklė yra geresnė. Tačiau taip yra ne visada. Kur neverta pirkti naudotų dyzelinių automobilių.
Kokių automobilių neverta pirkti Lenkijoje?
Leidinys „Interia“ praneša, kad Lenkijos naudotų automobilių rinkos analizė rodo, jog dyzeliniai modeliai yra labiausiai nudėvėtos transporto priemonės, kurių rida greičiausiai yra suklastota.
Ekspertų teigimu, 70 procentų dyzelinių automobilių Lenkijoje yra jau importuoti, o kas ketvirtas toks automobilis yra patyręs rimtą susidūrimą.
„Antrinėje Lenkijos rinkoje vis dar dominuoja vidaus degimo varikliai (94 procentai), bet būtent dyzeliniai automobiliai (44 procentai rinkos) yra labiausiai nudėvėta ir probleminė kategorija“, – teigiama pranešime.
Pažymima, kad vidutinis dyzelinių automobilių amžius siekia 16 metų, o vidutinė rida – 274000 km. Tai beveik 100000 km daugiau nei benzininių analogų, o tai rodo kur kas didesnį eksploatacijos laipsnį.
Kodėl neverta pirkti dyzelinių automobilių Lenkijoje?
Žinoma, kad dyzeliniai automobiliai dažnai į Lenkiją atkeliauja iš Vakarų Europos (Vokietijos, Belgijos, Prancūzijos), kurių yra atsikrayoma dėl ekologinių normų ir vartotojų pasirinkimo pokyčių.
„Dyzeliniai varikliai vis dar yra paklausūs, tačiau Lenkijoje pastebimos tendencijos rodo, kad šis transportas artėja prie savo eksploatavimo pabaigos. Tokio automobilio pirkimas gali tapti rimta finansine problema“, – pabrėžia ekspertai.
