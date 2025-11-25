Automobilių ilgaamžiškumo paslaptis: 600 tūkst. km be gedimų – kurie tai gali?

Ar automobilis gali nuvažiuoti 600000 kilometrų be esminių gedimų? Pasak amerikiečio mechaniko Chriso Pyle’o iš „JustAnswer“ serviso, teoriniu požiūriu visi automobiliai gali pasiekti 600000 kilometrų ar net daugiau, tačiau daugeliui jų prireiks variklio ir transmisijos keitimo.
Tačiau specialistas pabrėžė, kad net patys patikimiausi automobiliai neįveiks 600000 kilometrų be tinkamos priežiūros ir atsakingų vairavimo sąlygų. Automobilio ilgaamžiškumui būtinas nuolatinis dėmesys ir priežiūra.
Ką daryti, kad automobilis įveiktų 600 tūkst. kilometrų?
Mechanikas pateikė keletą patarimų, kurie padės prailginti transporto priemonės tarnavimo laiką:
Reguliariai naudokite automobilį. Trumpos kelionės ir ilgas stovėjimas nenaudingi.
Tinkamai prižiūrėkite. Keiskite skysčius, variklio alyvą ir oro filtrą, kai tik reikia.
Atkreipkite dėmesį į kelių ir klimato sąlygas. Važiavimas greitkeliu labiau prailgina automobilio amžių nei miesto spūstys. Be to, ekstremalios temperatūros kenkia automobiliui tiek užvedant, tiek važiuojant.
Automobiliai, galintys lengvai įveikti 600 tūkst. kilometrų
Ch. Pyle’as išskyrė modelius, turinčius didžiausias galimybes pasiekti 600000 km ridą be kapitalinio remonto. Tarp jų – seniai ilgaamžiškumu pasižymintys „Toyota“ modeliai.
„Toyota yra ištvermės čempionas. Pikapas „Tacoma“ yra tarp lyderių pagal patikimumą, o „Avalon“ tinka tiems, kurie nori komfortiško važiavimo dideliais atstumais“, – teigė mechanikas. Be šių, patikimais įvardijami „Toyota Sienna“ ir „Toyota Sequoia“.
Iš „Honda“ modelių mechanikas įvardijo „Honda Accord“, „Honda Pilot“, „Honda Odyssey“ ir „Honda Civic“. Šie automobiliai ne kartą įrodė, kad gali tarnauti dešimtmečius, jei savininkas negaili pinigų techniniam aptarnavimui.
„Ford“ atstovai šiame sąraše – „Ford F-150“ ir „Ford Expedition“, klasika, kuri gali nuvažiuoti šimtus tūkstančių kilometrų be rimtų gedimų.
Netikėtai sąraše atsidūrė ir „Hyundai Elantra“, kuris pastaraisiais metais gerokai pakėlė kokybės kartelę. Tarp visureigių – „Subaru Outback“, žinomas kaip automobilis, kuris „nebijo laiko“.
Ištvermingesni varikliai: benzinas ar dyzelinas?
Mechanikas pabrėžė, kad dyzeliniai varikliai yra sukurti ilgaamžiškumui ir paprastai dėvisi mažiau nei benzininiai.
„Tačiau dyzelinių variklių priežiūros išlaidos dažnai būna didesnės, o kvalifikuotų dyzelinių variklių mechanikų rasti gali būti sunkiau“, – apibendrino Ch. Pyle’as.
