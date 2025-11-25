A. Lukašenka ir toliau ignoruoja faktus – kirto Lietuvai dėl įstrigusių vilkikų: „Žmonės mato, kas teisus, o kas kaltas“

„Tegul mūsų ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos susitinka ir sureguliuoja šią padėtį“, – citavo A.Lukašenką jo spaudos tarnyba.
„Sutarėme, kad sekmadienį pasikalbėsite su sunkvežimių vairuotojais“, – A.Volfovičiui sakė A.Lukašenka ir pridūrė, kad vairuotojų iš Lietuvos ir transporto priemonių su lietuviškais numeriais Baltarusijoje yra maždaug 1,8 tūkst.
Jo žodžiais, šie vairuotojai yra įvairių tautybių – baltarusiai, rusai, lietuviai, kazachai.
„Lietuva sieną atidarė. Suprantama, nenori pripažinti, jog yra kalta. O mums to ir nereikia – žmonės mato, kas teisus, o kas kaltas“, – sakė A.Lukašenka.
„(Sunkvežimių vairuotojai – ELTA) dėl nieko nekalti, kaip ir vežėjų organizacijos – tai buvo kvailystė politiniu lygmeniu“, – kalbėjo jis.
Pasienio perėjos atnaujino darbą lapkričio 20-osios vidurnaktį. Per tris savaites, kai jos buvo uždarytos, A.Lukašenkos režimas sugriežtino Lietuvos krovinių transporto taisykles šalyje, susiejęs jas su pasienio perėjų veikimu. Įstrigę sunkvežimiai negali išvykti iš šalies net ir sienai esant atvirai.
Lapkričio 21 d. Lietuvos užsienio reikalų ministerija įteikė protesto notą Baltarusijos ambasados atstovui dėl „diskriminacinių veiksmų prieš Lietuvos vežėjus“.
Baltarusijos saugumo tarybos sekretorius A.Volfovičius teigė, kad Lietuvos sunkvežimiai vis dar yra Baltarusijoje „tik dėl vienos priežasties – Lietuvos vadovybė nenori konstruktyvaus dialogo politiniu lygmeniu“.
Jis pridūrė, kad dėl to kenčia žmonės ir jam buvę pavesta jiems paaiškinti, kad Baltarusija šių aplinkybių neišprovokavo ir ne Baltarusija kalta, jog vairuotojai vis dar įstrigę.
„Baltarusija yra pasirengusi konstruktyviam dialogui su visomis kaimynėmis politiniu lygmeniu. Tuo užsiimti privalo Užsienio reikalų ministerija“, – po susitikimo valstybinei žiniasklaidai sakė A.Volfovičius.
ELTA primena, kad spalio pabaigoje Lietuvai uždarius sieną, Minsko režimas uždraudė Lietuvoje registruotiems vilkikams judėti šalies viduje.
Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Praėjusią savaitę Lietuvos Vyriausybei atidarius sieną, Lietuvos vilkikai toliau įstrigę pasienyje su Baltarusija, dėl to Užsienio reikalų ministerija (URM) Baltarusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteikė protesto notą.
Aliaksandras LukašenkavilkikaiBaltarusija
