V. Kondratovičius nemato poreikio vėl uždaryti sienos su Baltarusija

„Šiandien aš tokio poreikio nematau, bet čia reikia su užsienio reikalų ministru kalbėtis, jis veikia ta linkme, jų yra pagrindinė, sakyčiau, prerogatyva spręsti dėl sienos uždarymo, neuždarymo“, – žurnalistams antradienį sakė V. Kondratovičius.
„Kalbant apie vidaus saugumą, šiandien mes to poreikio nematome – kad dėl vidaus saugumo siena turėtų būti uždaryta“, – pažymėjo jis.
Tiesa, kaip pažymėjo ministras, dėl galimo sienos su Baltarusija uždarymo sprendimą turėtų priimti Vyriausybė.
Pasak V. Kondratovičiaus, siekiant užkardyti neteisėtą veiklą, tai yra kontrabandos gabenimą oru iš Baltarusijos, Lietuva esą gali imtis kitų priemonių.
„Manyčiau, turime aibę kitų priemonių, kurios turėtų paveikti tą nelegalią veiklą“, – dėstė ministras.
ELTA primena, kad pastebėjus išaugusį kontrabandinių cigarečių gabenimo mastą šalyje, nutarta įkurti jungtinę teisėsaugos pareigūnų grupę, kuri siekia identifikuoti minėtų nusikaltimų organizatorius, vykdytojus.
Teisėsaugos duomenys rodo, kad šiemet per devynis šių metų mėnesius daugiau apie 80 proc. iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius.
Iš viso sulaikyta virš 1,3 mln. cigarečių pakelių atgabentų oru.
Dėl į Lietuvą siunčiamų kontrabandinių balionų ne kartą buvo sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla. Reaguojant į tai Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai su Baltarusija, jų veikla atnaujinta praėjusią savaitę, vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį.
pasienio kontrolės punktaiVladislavas Kondratovičiusministras
Rodyti daugiau žymių