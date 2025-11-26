„Subaru Solterra“ sužibėjo Euro NCAP testuose: maksimalus 5 žvaigždučių įvertinimas

Visiškai elektrinis „Subaru Solterra“ modelis pelnė maksimalų penkių žvaigždučių įvertinimą ir pasiekė aukštus rezultatus visose keturiose vertinimo srityse: suaugusių keleivių apsaugos, vaikų apsaugos, pažeidžiamų eismo dalyvių saugumo bei pagalbinių vairavimo sistemų kategorijose.
Bandymų rezultatai parodė, kad „Solterra“ užtikrina 88 proc. suaugusių keleivių apsaugą, ypač gerai įvertinus šoninio smūgio bandymus.
Vaikų saugumo kategorijoje automobilis surinko 85 proc., įskaitant vaikiškų kėdučių montavimo patikras ir priekinių bei šoninių smūgių testus.
Pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos srityje pasiekta 80 proc. – už smūgių išvengimo bandymus su dviratininkais ir motociklininkais. O pagalbinių saugumo sistemų kategorijoje „Solterra“ surinko 79 proc. įrodydama, kad išmaniosios technologijos efektyviai prisideda prie vairuotojo ir aplinkinių saugumo.
„Subaru“ nuolatos investuoja į saugumą ir technologijas, o aukšti „Euro NCAP“ įvertinimai tai tik patvirtina. Mums, kaip oficialiai atstovybei, svarbu, kad klientai galėtų rinktis automobilius, pasižyminčius aukštais saugumo standartais ir ilgalaike išliekamąja verte“, – sako Vykintas Kezys, oficialiosios „Subaru“ atstovybės Lietuvoje, UAB „JMA centras“, vadovas.
Iki gruodžio 31 d. visuose „JMA centras“ salonuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, užsakantiems 2026 m. „Subaru Solterra“, taikoma 1000 eurų nuolaida.
SubaruElektromobiliaiSaugumas
